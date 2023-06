Mercedes s'attend à être moins à la fête au Canada

Lors du Grand Prix d'Espagne, Lewis Hamilton et George Russell sont tous deux montés sur le podium, alors que l'écurie Mercedes introduisait la seconde partie de son package d'évolutions majeures sur la W14. Même si le septuple Champion du monde a terminé à 24 secondes de Max Verstappen, l'équipe de Brackley s'est nettement posée lors de cette épreuve en seconde force du plateau.

Toutefois, au sein même de Mercedes, on ne s'attend pas à ce que les choses soient aussi simples pour le reste de la saison. Et, dès le Canada, le constructeur allemand pourrait souffrir sur un Circuit Gilles Villeneuve où l'appui aérodynamique est moins important qu'en Catalogne.

"Le fait est que le kit d'évolutions fonctionne très bien sur des circuits comme Barcelone avec beaucoup de performance à haute vitesse", a déclaré Andrew Shovlin lors du débriefing d'après-course de Mercedes. "Nous sommes plus performants sur les circuits rapides et les pistes où l'avant est le facteur limitant. Nous avons fini par obtenir un très bon équilibre et un très bon rythme de course."

"Maintenant, là où nous allons aller [la prochaine fois], à Montréal, c'est un circuit très différent. Il y a plus de virages à basse vitesse, pas mal de lignes droites à plein régime et nous nous attendons à plus de difficultés là-bas. Nous ne croyons pas que nous allons nous battre contre Red Bull. Nous sommes conscients que le Canada sera probablement un plus grand défi que le dimanche que nous venons de passer à Barcelone."

L'ingénieur Mercedes s'attend donc à voir son équipe revenir dans le groupe de poursuivants en compagnie d'Aston Martin et de Ferrari, mais il voit également Alpine se mêler à cette lutte à la lumière des récentes performances de la structure, notamment à Monaco.

"Nous pensons que ce sera plus dans la lignée de certaines des courses précédentes où nous étions clairement dans le peloton avec Ferrari, avec Aston, et maintenant Alpine semble avoir rejoint ce groupe."

"Mais il y a une belle concurrence. Nous allons nous amuser et nous allons assurément nous battre pour trouver la moindre petite trace de performance. De la manière dont la grille se présente actuellement, vous pouvez être P2 ou P10, et il n'y a que quelques dixièmes de différence."

Lire aussi : Mercedes et le "choc" nécessaire à sa progression