Mercedes a perdu "huit à dix mois de développement" en 2022

La saison 2022 touche à sa fin, et semble plus que jamais vouée à s'achever sans victoire pour Mercedes. L'écurie octuple Championne du monde est passée près de la plus haute marche du podium à plusieurs reprises cette année, mais Max Verstappen et Red Bull Racing se sont toujours avérés trop forts pour elle, en dépit de pas moins de 15 podiums pour les Flèches d'Argent.

Il a fallu composer avec une W13 dont la conception incluait une erreur fondamentale, avec en premier lieu un marsouinage chronique à maîtriser. Disposant de moins de tests aéro que toutes les autres écuries jusqu'à fin juin, en vertu de la réglementation en vigueur depuis l'an passé, Mercedes a dû concentrer ses ressources sur la résolution de ses problèmes et a donc perdu un temps précieux. Celui-ci est de surcroît difficilement rattrapable, puisque le développement aéro est restreint.

Et lorsqu'il lui est demandé s'il croit à la victoire, voire au titre pour 2023, le directeur d'équipe Toto Wolff se montre prudent : "Je ne suis jamais confiant. Je vois toujours le verre à moitié vide. Il n'y a vraiment rien de positif à voir. Je viens d'entendre que ça faisait neuf victoires d'affilée [pour Red Bull]. Il n'y a donc pas de raison de s'enflammer parce qu'on a fini deuxième et quatrième [à Mexico]."

"Nous avons beaucoup de retard à rattraper. Nous avons l'hiver [pour ce faire]. Je pense que nous développons bien la voiture. Certaines choses que nous trouvons représentent un plus grand pas en avant que le simple ajout de quelques crans d'appui. Mais nous donnons tout ce que nous avons, et plus encore, afin de nous remettre en position de nous battre pour un titre."

Au début de l'ère turbo hybride, Mercedes avait joui d'une avance conséquente et en avait profité pour continuer sur sa lancée et dominer outrageusement les trois saisons menant à la nouvelle réglementation technique de 2017. Peut-on s'attendre à un scénario similaire pour Red Bull, bien que Ferrari notamment soit proche en termes de performance pure ?

"Ils ont certainement un avantage", admet Wolff. "Mais nous pensons comprendre d'où vient l'écart. Comme je l'ai dit, ils vont conserver une partie du charme de leur voiture, et nous avons peut-être perdu huit à dix mois de développement car nous n'arrivions pas à comprendre ce qui clochait. C'est donc assurément un challenge. Tous autant que nous sommes – les deux pilotes, l'équipe – nous jouons sur le long terme. L'écurie et ses performances ne peuvent être jugées sur un seul week-end, ni même une année, mais sur la manière dont nous avons été capables de remporter des championnats sur le long terme."

Propos recueillis par Luke Smith

