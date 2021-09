Mercedes reconnait son erreur : "Le timing n'était pas bon"

En raison de l'étroitesse du circuit de Zandvoort, les seules grandes opportunités de dépassement au Grand Prix des Pays-Bas se sont produites dans les stands. À deux reprises, Mercedes a tenté de placer Lewis Hamilton devant Max Verstappen en faisant arrêter le Britannique en premier pour lui installer des pneus mediums.

La première tentative aurait pu être payante sans un arrêt mal exécuté, Hamilton perdant près d'une seconde sur le Néerlandais dans les stands. La deuxième, elle, n'avait aucune chance de réussir car Hamilton a été relâché en plein trafic, ce qui a coupé court à toute tentative d'undercut.

À l'arrivée, le Champion du monde en titre a fait part de sa frustration sur Sky Sports et a estimé que la stratégie de l'écurie allemande n'était "clairement pas la meilleure", ajoutant : "Nous nous sommes arrêtés trop tôt la deuxième fois et nous nous sommes aussi heurtés à du trafic. J'ai perdu une bonne seconde, et j'en avais besoin pour combler l'écart [avec Verstappen] avant l'arrêt au stand. Ensuite, je suis ressorti dans le trafic, donc je ne pouvais rien faire. Je ne sais pas comment [les stratèges] n'ont pas vu ça."

Les derniers espoirs de victoire du Britannique ont été définitivement enterrés lorsque Red Bull a couvert l'undercut mais a mis des pneus durs, plus endurants, sur la monoplace de Verstappen. Face au micro de Sky Sports, Toto Wolff a reconnu l'erreur de Mercedes lors de la seconde immobilisation de Hamilton.

"Nous avons senti la possibilité d'un undercut", a commenté le directeur d'équipe. "[Mais] le timing n'était pas bon. Nous ne nous attendions pas à ce que [Red Bull] utilise le pneu dur parce que c'était une inconnue. Nous n'avons pas roulé avec le pneu dur [en essais libres], et nous pensions que nous pourrions les attaquer tôt avec le tendre. Mais c'est comme ça."

Avant le départ de la course, la stratégie idéale était incertaine, certaines équipes estimant qu'un seul arrêt était suffisant et d'autres basculant sur une stratégie à deux arrêts. Mercedes a coupé la poire en deux en séparant les stratégies pour ses deux pilotes, afin d'exercer une plus grande pression sur Verstappen. Hamilton a hérité de la stratégie à deux arrêts en raison de l'incertitude autour de la durée de vie du pneu dur.

"Je pense que le pneu dur était un peu un pari", a poursuivi Wolff. "Nous avons pu voir qu'il se comportait bien avec les Ferrari, mais nous avancions en territoire inconnu parce qu'aucun d'entre nous ne l'avait vraiment testé."