Mercedes respire : "Il n'y a pas de rebond" avec la W14

Charger le lecteur audio

La première journée d'essais n'est même pas encore terminée mais la tendance est déjà à l'optimisme chez Mercedes, où l'on se félicite du comportement de la W14 lors de la séance matinale aux mains de George Russell. L'écurie allemande estime que la situation n'est en rien comparable à celle rencontrée il y a un an, avec une monoplace qui s'est visiblement débarrassé de ses problèmes de marsouinage et de rebond. À ce stade, le niveau de performance et les chronos enregistrés ne veulent pas dire grand-chose, mais les premiers retours sont positifs quant aux sensations de pilotage.

"Elle semble être correctement équilibrée", explique Toto Wolff, directeur de l'écurie Mercedes, en évoquant la dernière-née de Brackley. "Il n'y a pas de rebond, ce qui est une bonne nouvelle, à l'exception de la grosse bosse au bout de la ligne droite. C'est un bon point de départ. On recueille beaucoup de données car c'est important de faire des corrélations après ce qui s'est passé l'an dernier, et on essaie différentes choses."

Interrogé plus précisément par Motorsport.com sur le phénomène de marsouinage, Toto Wolff s'est montré catégorique : "Non, on n'a pas vu de rebond. On avait un petit mouvement au virage 12, le plus rapide. Mais ce n'est pas du tout de la même ampleur que ce que l'on connaissait l'an dernier et, à ce stade, ce n'est pas handicapant pour la performance."

La tendance est donc différente d'il y a douze mois chez Mercedes, qui avait rapidement compris en 2022 avec la W13 que la saison serait difficile.

"On savait que l'on était en difficulté parce que la voiture ne faisait que rebondir", se souvient l'Autrichien. "Et on n'était vraiment pas en mesure qu'elle soit pilotée correctement. C'est donc très différent. Je pense que l'on a une base solide pour travailler et optimiser la voiture désormais, ce que l'on n'a pas encore fait. Il s'agit vraiment de découvrir s'il y a des domaines qui pourraient être de véritables obstacles à la performance, comme l'année dernière avec les rebonds. Dans l'immédiat, il faut simplement travailler sur le programme."

Propos recueillis par Jonathan Noble

LIVE - Suivez les essais F1 2023 de Bahreïn en direct

PHOTOS - La première journée d'essais F1 2023 à Bahreïn