Mercedes avait testé un ponton Red Bull... sans être convaincu

McLaren a fait un bond dans la hiérarchie à Silverstone avec son nouveau package aéro inspiré des pontons Red Bull et Aston Martin. D'aucuns ont alors suggéré qu'il faudrait peut-être, pour les autres écuries, s'orienter vers une telle solution pour espérer exister sur le plan des performances.

Mercedes assure depuis l'an passé que le design des pontons n'est pas forcément un élément de différenciation aussi important dans la performance que cela est parfois indiqué. Force est toutefois de constater les progrès des structures qui ont choisi cette orientation technique. L'écurie allemande a d'ailleurs monté sur sa W14, à partir de Monaco, une solution qui reprend quelques principes de ces pontons, avec la rampe descendante, mais pas tous.

Selon Toto Wolff, le directeur de Mercedes, la raison est simple : lorsque le design Red Bull a été testé en soufflerie, aucun bénéfice n'a été découvert. C'était même le contraire. Toutefois, il reconnaît que les progrès faits par McLaren devraient motiver le constructeur à se pencher à nouveau sur le sujet.

Interrogé par Motorsport.com sur les raisons pour lesquelles Mercedes n'a pas suivi le concept Red Bull complet alors que d'autres semblent montrer qu'il apporte de bons résultats, le patron de Mercedes a répondu : "Nous avons eu le concept du ponton et de la carrosserie très tôt en soufflerie, pour voir quelles voies il était possible d'ouvrir et quel serait l'apport en termes de performance."

"Et la perte relative d'appui, telle que nous la mesurons, a été substantielle. Ce n'est donc pas quelque chose que nous voulions suivre dès le début de l'année. Allons-nous changer d'orientation en matière de design ? Je pense que nous avons un excellent groupe d'aérodynamiciens dirigé par James [Allison] et je suis sûr que ce sera envisagé en voyant ce qu'ils [McLaren] ont fait."

Wolff croit toujours que la clé pour que Mercedes fasse un bond en avant est de débloquer plus de performance en provenance du plancher (et du dessous), plutôt qu'au niveau de la carrosserie visible. "Les pontons et la carrosserie ne sont qu'une partie du châssis, et il semble clairement qu'il y ait des solutions intéressantes qui s'offrent à nous."

"Mais la plupart des performances proviennent du plancher et du diffuseur, et nous n'avons pas encore vu comment ils ont interprété le règlement et ce qu'ils ont fait. À mon avis, c'est simplement le fait que nous voyons que les voitures fortes se ressemblent un peu quand vous les regardez de côté et de haut, et certainement que cela a joué dans les esprits dès le début. Peut-être que c'est une indication de la direction que prendront les choses."