Mercedes : "Partir 2e et 3e peut être un avantage" à Mexico

Après des essais libres prometteurs, Mercedes a signé les deuxième et troisième temps des qualifications, derrière Max Verstappen. Même s'ils ont été repoussés à trois dixièmes par le Néerlandais, George Russell et Lewis Hamilton ont connu des problèmes différentes dans leur dernière tentative, le premier ayant commis une erreur alors qu'il améliorait, le second en étant victime d'un souci moteur.

Mais ces positions, alors que la grille de départ de Mexico est située à 811 mètres du premier virage, pourraient ne pas être si problématiques que cela si les deux hommes se maintiennent dans l'aspiration de la Red Bull #1. Et si l'envol se passe sans encombre, Mercedes affiche souvent un rythme de course supérieur à celui des qualifications. Chez Toto Wolff, directeur exécutif de Mercedes, on se garde toutefois d'un excès d'optimisme avant la course de ce dimanche soir, 21, à suivre en direct avec Motorsport.com.

"Je pense que dans toute ma vie, il n'y a qu'une poignée d'occasions où j'ai été confiant, et jamais en Formule 1", a déclaré l'Autrichien. "Donc la vérité est que je ne sais pas. Je suis ennuyé de ne pas avoir la pole, parce que cela aurait coché une case, mais en même temps avoir Max avec son avantage de vitesse de pointe derrière nous aurait été un problème demain."

"Partir en deuxième et troisième positions peut être avantageux, et j'espère que nous pourrons mettre notre nez ou nos deux nez [devant] dans le premier virage et nous échapper au loin. Mais c'est sûr que ça va être difficile."

Il faut remonter à 2016 pour trouver trace d'un GP couru à Mexico qui a été remporté depuis la pole position, avec Hamilton. Depuis, la course a été remportée soit par le second (2017 et 2018 avec Verstappen), soit par le troisième (2019 avec Hamilton et 2021 avec Verstappen). Sur ces quatre GP, le poleman a toujours terminé hors du podium : Sebastian Vettel quatrième en 2017, abandon pour Daniel Ricciardo en 2018, Verstappen sixième en 2019 et Valtteri Bottas 15e en 2021.

Lewis Hamilton et George Russell après les qualifications de Mexico

Il reste trois courses à Mercedes pour éviter sa première saison sans victoire depuis 2011. Et pour Wolff, il est clair que sur les trois pistes restantes, Mexico et son air moins dense en raison de ses 2,2 km au-dessus du niveau de la mer constituent la meilleure chance de faire triompher la W13.

"Oui, je le pense. La bonne chose, c'est que dans nos simulations, nous avions [le Mexique] d'une certaine manière sur le radar comme étant la meilleure course. Donc c'est bien que ça corresponde, que le monde virtuel corresponde au monde réel. La chose la plus importante, c'est que nous avons vraiment le rythme, et lentement mais sûrement, nous avançons et tirons les leçons pour l'année prochaine."

À propos du facteur lié à l'altitude qui semble jouer en faveur de la Mercedes, l'oxygène raréfié et donc l'air moins dense ayant tendance à atténuer le problème de la traînée tout en obligeant toutes les écuries à utiliser des packages à fort appui, Wolff a rappelé : "Pendant de nombreuses années, le Mexique n'était pas un bon endroit pour nous à cause de l'altitude."

"Mais les gars de l'unité de puissance nous ont vraiment fourni un moteur très puissant ici. Nous avons moins souffert de notre voiture qui génère de la traînée ici, alors que nous avions un appui élevé comme tous les autres. Généralement, c'est ce qui a été le mieux pour nous dans le passé."