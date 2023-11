Météo - Va-t-il vraiment faire froid au Grand Prix de Las Vegas ?

La première édition du Grand Prix de Las Vegas aura lieu ce week-end, et cet événement s'annonce unique. Il aura lieu du jeudi au samedi, au lieu du programme habituel du vendredi au dimanche, et les pilotes seront en piste jusqu'en fin de soirée, profitant d'une ville qui brille de mille feux. Surtout, les concurrents seront mis à l'épreuve par le froid.

La dernière fois que la Formule 1 s'est rendue à Las Vegas, pour le Grand Prix de Caesars Palace 1982, l'organisation avait fait l'objet de critiques pour une piste insipide et des températures atteignant 37,1°C. La course avait eu lieu fin septembre, et la température associée à l'asphalte abrasif de ce parking causait un manque d'adhérence. Les pilotes ont particulièrement souffert de la chaleur, victimes de douleurs au cou et d'épuisement au bout des 75 tours de course. Nelson Piquet a même vomi dans son casque et a dû être extrait de sa monoplace après être passé sous le drapeau à damier.

Ross Brawn, ancien manager sportif de la Formule 1, a reconnu que le championnat n'avait pas pris en compte les températures basses de Las Vegas à cette période de l'année au moment de placer la course au calendrier. C'est un motif d'inquiétude pour beaucoup quant à l'exploitation des monoplaces ce week-end, voire à la sécurité.

Photo d'ambiance du Strip de Las Vegas

Quelles prévisions météo pour le GP de Las Vegas ?

Jeudi 16 novembre (vendredi 17 novembre en France, avec le décalage horaire)

Le ciel devrait être complètement dégagé pour les essais libres de jeudi soir ; à l'heure où nous écrivons ces lignes, weather.com annonce environ 16°C en Essais Libres 1, puis 14°C en EL2.

Vendredi 17 novembre (samedi 18 novembre en France)

Un faible risque d'averse existe pour les séances du vendredi soir. Il devrait faire 17°C en EL3 et 15°C en qualifications.

Samedi 18 novembre (dimanche 19 novembre en France)

Le ciel devrait être à nouveau dégagé pour la course, dont le départ devrait être donné avec 14°C de température ambiante. Il ferait 13°C au moment d'agiter le drapeau à damier, toujours loin des prévisions alarmistes de la semaine dernière.

Un panneau Las Vegas

Quel impact du froid sur les F1 ?

Les prévisions sont actuellement au-dessus des normales de saison, mais si elles venaient à se rafraîchir, cela aurait évidemment un impact non négligeable sur le fonctionnement des F1. La mise en température des pneus serait plus difficile et il y aurait un manque d'adhérence clair. D'autant que le tracé n'aidera pas à conserver la chaleur dans les gommes, avec de nombreuses longues lignes droites et très peu de virages rapides pour générer la température.

L'asphalte vient d'être posé sur la piste, qui sera ouverte au trafic en dehors des séances : deux raisons qui vont empêcher celle-ci de se gommer. Le niveau d'adhérence ne devrait donc pas croître au mieux lors du week-end.

Le froid aura également un impact sur les disques de frein en carbone, qui évoluent généralement entre 500°C et 600°C mais peuvent atteindre 1000°C sur les zones de freinage. Si les disques de frein refroidissent trop, la distance de freinage peut être accrue et des blocages de roue peuvent survenir.

La course la plus froide de tous les temps ?

Contrairement aux prévisions initiales, il paraît désormais très peu probable que le Grand Prix de Las Vegas soit la course la plus froide de l'Histoire. Il faisait 9°C au GP de l'Eifel 2020, et même 5°C au GP du Canada 1978, deux courses organisées début octobre. À Montréal, les doudounes étaient de sortie, et la neige n'était pas bien loin !