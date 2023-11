Le programme du GP de Las Vegas F1 2023

Avant-dernière manche de la saison 2023 de Formule 1, le Grand Prix de Las Vegas marque le retour de la discipline reine dans le Nevada, 40 ans après une première expérience mitigée mais dans un contexte bien différent.

Horaires et programme TV du GP de Las Vegas 2023

Pour le public français, il faudra compter sur la diffusion de l'épreuve par le groupe Canal+, qui agence la programmation sur ses différentes chaînes. Le groupe proposera sa couverture habituelle de l'intégralité des séances du week-end. Il y a neuf heures de décalage avec Las Vegas.

Date Séance Horaires Chaîne Vendredi 17 novembre

Essais Libres 1 5h30 - 6h30 Canal+ Sport

Essais Libres 2 9h00 - 10h00 Canal+ Sport

Samedi 18 novembre

Essais Libres 3 5h30 - 6h30 Canal+ Sport Qualifications 9h00 - 10h00 Canal+ Sport Dimanche 19 novembre

Course 7h00 Canal+

Infos et palmarès du GP de Las Vegas

Le circuit urbain de Las Vegas est le seul tracé inédit de la saison 2023 de Formule 1. Il serpente dans les rues de la cité du jeu et va emprunter une partie du fameux "Strip", portion du Las Vegas Boulevard où sont situés la majeure partie des grands hôtels et casinos de la ville.

Contrairement à son prédécesseur, le circuit du Caesars Palace, entièrement dessiné et installé sur le parking du casino du même nom en 1981 et 1982, la piste moderne de Las Vegas est donc un véritable tracé urbain reprenant des portions de route existantes. Son dessin est d'ailleurs plus proche des tracés en ville historiques, plus anguleux et simpliste que la vision contemporaine des circuit urbains que représente par exemple Miami ou encore Djeddah.

Une constante, toutefois, la vitesse de pointe : avec une pleine charge de quasiment deux kilomètres sur le Strip, ainsi que deux autres portions de ligne droite assez conséquentes, la piste fera la part belle à la puissance moteur. Les températures basses aideront en cela, tout en promettant de rendre certains freinages particulièrement compliqués à gérer.

Long de 6,201 km et composé de 17 virages, le circuit urbain de Las Vegas sera parcouru à 50 reprises lors de la course pour une distance de 310,050 km.

Les derniers polemen et vainqueurs à Las Vegas (Caesars Palace)

Édition

Poleman Vainqueur 1982 Alain Prost Michele Alboreto 1981 Carlos Reutemann Alan Jones

Météo à Las Vegas

Alors que les prévisions initiales de Météo France annonçaient une température avoisinant les 5°C pour la course, les estimations actuelles sont bien plus favorables au roulage des F1. La température ambiante devrait ainsi osciller entre 13°C et 15°C pour les séances d'essais libres, avant de descendre aux alentours de 11°C en qualifications et en course. Un beau temps est annoncé et la pluie ne devrait pas jouer les trouble-fêtes, mais cela ne peut pas être exclu avec certitude.

Course suivante : Grand Prix d'Abu Dhabi (24-26 novembre)

Calendrier F1