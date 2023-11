Quand l'arrivée de la F1 à Vegas oblige U2 à couper le son

Le Grand Prix de Las Vegas a obligé le groupe de rock irlandais U2 à interrompre pendant plus de trois semaines sa résidence dans la Sphère. U2 a donné une série de concerts acclamés dans cette enceinte récemment inaugurée, dont la construction a coûté 2,3 milliards de dollars et dont les surfaces intérieures et extérieures sont équipées d'écrans vidéo haute définition.

Toutefois, en raison de la course qui se tient ce week-end, le groupe a dû faire une pause, jouant le dernier concert de sa série initiale de dates le 4 novembre, avant un retour prévu le 1er décembre pour des dates qui s'étendent actuellement jusqu'en février.

Liberty Media, propriétaire de la F1, a dû passer un accord avec la direction de la Sphère parce que la piste la contourne et qu'une partie du terrain environnant était nécessaire.

Le PDG de Liberty Media, Greg Maffei, a insisté sur le fait que la société recouvrera une partie des coûts liés à l'utilisation du terrain de la Sphère et à sa fermeture pour tout autre événement. "Cette année, nous avons loué la Sphère, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur", a-t-il expliqué.

Le tracé du GP de Las Vegas contourne la Sphère.

"La course se déroulera autour de la sphère. Nous utilisons donc leur propriété. Nous serons propriétaires de toute la publicité sur la sphère pendant la durée de la course, moyennant une redevance fixe."

"Nous avons intégré cela dans certains contrats [de sponsoring] et nous avons également vendu de la publicité directement à des tiers pendant la course, ce qui nous permettra de couvrir une partie de nos coûts. C'était une dépense nécessaire pour nous, car nous devons être sur leur terrain."

"Mais, en plus, c'était une opportunité de revenus pour nous de louer, comme je l'ai dit, ou de sous-louer, le temps passé sur la Sphère. En outre, nous organiserons un brunch de recouvrement [...] le dimanche matin, dans la Sphère. Et nous diffuserons les moments forts de la course à l'intérieur."

Maffei a souligné que la F1 espère utiliser davantage la Sphère dans les années à venir, après avoir eu relativement peu de temps pour planifier l'épreuve inaugurale. "Nous avons une relation à long terme avec la Sphère, et je pense que nous aurons davantage de programmes en place [à l'avenir]."

"En partie parce que nous ne savions pas si la Sphère serait terminée [pour le premier GP], et en partie parce que nous nous dépêchions de finir notre propre travail, cette combinaison a rendu difficile la programmation de cette année. Mais je pense que dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de choses à faire. Des gens ont demandé 'Pourquoi U2 n'est-il pas là ce week-end ?' C'est parce que nous ne savions pas ce qui allait se passer."

S'exprimant sur la scène de l'enceinte avant la pause, le chanteur de U2, Bono, a expliqué aux fans pourquoi ils devraient attendre pour avoir une autre opportunité de les voir en concert. "Comme je l'ai dit, nous faisons une petite pause après ce soir. Nous rendons Las Vegas à la F1."

"Si vous ne savez pas ce qu'est la F1, c'est un sport où des hommes minces et méchants et des femmes extraordinaires montent dans des fusées et essaient de rester sur terre et de ne pas atteindre l'orbite, quelque chose comme ça. Un peu comme le rock'n'roll, en fait ! En moins dangereux."

Il a également présenté le groupe comme étant composé de Max Verstappen [le batteur remplaçant néerlandais Bram van den Berg], Lewis Hamilton [Adam Clayton], Charles Leclerc [The Edge] et Daniel Ricciardo [lui-même]. Puis il a ajouté : "Je suis à l'aise avec la musique country et le métal. Et je suis la bonne personne pour instaurer la paix entre la F1 et la NASCAR."