Quand un Ricciardo "mal conseillé" refusait le même salaire que Verstappen

Alors qu'il était la figure de proue de Red Bull Racing depuis sa promotion en 2014 aux côtés de Sebastian Vettel, Daniel Ricciardo a fait le choix fin 2018 de quitter la structure autrichienne pour rejoindre Renault. Même si, avec le recul, ce choix a tous les aspect d'un pari perdu dans les grandes largeurs, le contexte de l'époque était moins limpide. En effet, son influence au sein de l'équipe semblait de plus en plus contestée par la montée en puissance de Max Verstappen, avec qui il avait d'ailleurs connu un accrochage à Bakou où il estimait que le muret des stands aurait dû intervenir, et surtout des doutes pesaient sur la compétitivité du package avec Honda comme futur motoriste.

Dans ces conditions, et même si les routes menant alors vers Mercedes ou Ferrari ont vite été refermées, les discussions ont un peu traîné. Elles paraissaient toutefois pencher dans le sens d'une reconduction au moment de la trêve estivale avant de finalement capoter, Ricciardo faisant le choix de rejoindre le Losange. S'en sont suivies deux saisons avec seulement deux podiums à la clé au sein de l'équipe d'Enstone, puis un transfert vers McLaren qui s'est certes soldé par une victoire à Monza en 2021 mais dans un océan de performances décevantes.

Au point que l'écurie de Woking a recruté courant 2022 Oscar Piastri avant de mettre fin, via un accord à l'amiable, au contrat de Ricciardo qui courait pourtant jusqu'à la fin de saison 2023. L'Australien, revenu entretemps dans le giron Red Bull via un poste de troisième pilote, a repris du service après six mois en dehors des baquets en retrouvant un volant chez AlphaTauri à partir de la Hongrie, en lieu et place de Nyck de Vries.

Interrogé sur le moment où Ricciardo a choisi de quitter le nid, Christian Horner, le directeur de Red Bull Racing, en a dit plus sur le contexte interne et les conditions de ce départ. "Daniel est un type formidable, qui a été très mal conseillé plus tôt dans sa carrière", a-t-il déclaré dans le podcast Eff Won. "Tout le monde déconne à un moment donné et je pense qu'il a reconnu qu'il avait fait une erreur [en quittant Red Bull], il n'a pas été bien conseillé au moment où il est parti et il pouvait voir que Max progressait, mais il n'a probablement pas réalisé à quel point il allait devenir bon."

Christian Horner, Daniel Ricciardo et Dietrich Mateschitz en 2014.

"Il était évident à ce stade que Max était en train de mûrir et on pouvait percevoir son talent brut, qui avait juste besoin d'être un peu poli ; alors nous avons donné à Max un contrat au début de l'année 2018 pour assurer son avenir. Je me souviens que Daniel était contrarié à l'époque, et qu'il a soudainement ressenti qu'il ne voulait pas être dans un rôle de soutien, et on lui a soufflé à l'oreille qu'il y avait de l'argent sur la table."

"J'ai parlé avec Dietrich [Mateschitz] avant le GP d'Autriche et je lui ai dit : 'Écoute, c'est un peu limite avec Daniel [à propos de la signature d'un nouveau contrat], est-ce que tu peux lui montrer un peu d'amour ? Parce que Helmut [Marko] est manifestement très pro-Max. Juste équilibrer les choses et lui faire savoir que tu veux [qu'il reste]'. Il a donc emmené Daniel à l'étage après la course en Autriche, et ils sont restés ensemble pendant plus d'une heure avant de réapparaître tous les deux, avec le sourire aux lèvres."

"J'ai demandé [à Mateschitz] 'Qu'as-tu convenu avec [Ricciardo] ?' et il m'a répondu 'J'ai dit que je lui donnerai ce que nous donnerons à Max'. J'ai dit 'Wow, tu sais combien on paye Max ?'"

Ce que Mateschitz a fait pour rassurer Ricciardo ? Tout bonnement lui proposer le même salaire que Verstappen, selon Horner. "J'ai demandé [à Mateschitz] 'Qu'as-tu convenu avec lui ?' et il m'a répondu 'J'ai dit que je lui donnerai ce que nous donnerons à Max'. J'ai dit 'Wow, tu sais combien on paye Max ?'. Je lui ai donné le chiffre et il m'a lancé 'Qui est le con qui a accepté ça ?!' et j'ai répondu : 'Toi'."

"Il m'a dit : 'Oh, c'est beaucoup d'argent, mais c'est un mec super, alors faisons-le, donnons-lui le même contrat qu'à Max'. L'agent [de Daniel] a donc fait des pieds et des mains à ce moment-là, et il s'agissait d'un contrat de deux ans [pour 2019 et 2020]."