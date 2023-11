Le programme du GP du Qatar MotoGP 2023

Une fois n'est pas coutume, Losail n'a pas lancé le championnat mais va pratiquement le boucler. Déplacé en fin de saison afin que d'importants travaux soient menés sur le circuit et au sein de ses infrastructures, le Grand Prix du Qatar génère quelques interrogations inhabituelles. Mais faut-il vraiment s'attendre à des surprises sur une des pistes les plus rapides du calendrier ?

Les premières éditions de ce Grand Prix arrivé en 2004 en avaient déjà fait à l'époque une épreuve automnale, avant qu'elle bascule en début de saison au bout de deux ans puis assume le statut de première manche en 2007. L'édition 2008 a créé l'événement, le MotoGP devançant à l'époque la Formule 1 dans l'organisation d'un Grand Prix nocturne. Cette particularité est restée d'actualité depuis lors, la course en soirée ayant rallié les faveurs des télévisions européennes comme des équipes, après de premières éditions en journée qui s'étaient révélées extrêmement exigeantes pour les motos compte tenu de la chaleur.

Les horaires du GP du Qatar

Il y a deux heures de décalage horaire entre la France et le Qatar. Le départ du sprint sera donné à 20h heure locale samedi, de même que la course principale MotoGP dimanche, soit à 18h heure française.

Comment suivre le GP du Qatar ?

Les chaînes du groupe Canal+ sont le diffuseur officiel du MotoGP en France et, cette semaine encore, elles retransmettront l'intégralité du programme. Toutes les séances seront diffusées sur Canal+ Sport 360, ainsi que la course sprint MotoGP samedi et celles des catégories Moto2 et Moto3 dimanche. Il faudra ensuite basculer sur Canal+ pour la course principale MotoGP.

Le circuit de Losail

Terrain de jeu très atypique, le circuit de Losail, long de 5,380 km, comporte 16 virages, dont une majorité à droite. Il se distingue notamment par sa ligne droite de 1068 m, la quatrième plus longue du championnat, qui vient entrecouper une piste rapide et fluide, rythmée par des vitesses moyennes à élevées. Cette ligne droite est le théâtre de la deuxième plus forte vitesse de pointe officiellement établie dans le cadre d'un Grand Prix, première épreuve sur laquelle la barre des 360 km/h a été franchie il y a deux ans. La pointe de 362,4 km/h enregistrée par la Ducati de Johann Zarco a depuis été battue au Mugello par la KTM de Brad Binder (366,1 km).

Tandis que les organisateurs relèvent un véritable défi électrique pour garantir la bonne tenue des roulages en soirée, les teams doivent composer avec la baisse des températures et la hausse de l'humidité à la tombée de la nuit, le tout dans un environnement désertique où la moindre brise est synonyme de sable sur le bitume. Des conditions qui expliquent que les horaires de roulage ont été avancés il y a cinq ans, avec une course MotoGP disputée plus tôt. Seulement, le programme a changé cette année et l'épreuve est repoussée de deux heures par rapport à l'an dernier.

Vingt mois se sont écoulés depuis que les pilotes MotoGP ont roulé à Losail pour la dernière fois. Les interrogations sont donc nombreuses avant le début de ce week-end, en particulier concernant le nouveau bitume posé entre-temps.

Construction 2004 Longueur de la piste 5,380 km Largeur de la piste 12 m Virages 6 gauche - 10 droite Plus longue ligne droite 1068 m Pole position à gauche Distance de la course MotoGP 118,360 km (22 tours) Distance de la course sprint 59,180 km (11 tours)

Records en vigueur :

Record absolu de la piste Pecco Bagnaia 1'52"772 2021 Meilleur temps en course Enea Bastianini 1'54"338 2022 Record V-max Johann Zarco 362,4 km/h 2021 Record vitesse moyenne Pecco Bagnaia 171,7 km/h 2021

Le palmarès du GP du Qatar

Sa ligne droite en fait un terrain de jeu apprécié des Ducati, pourtant le circuit de Losail a longtemps récompensé Yamaha, dont tous les pilotes de pointe ont connu le succès sur place au cours de la dernière décennie. Ce fut encore le cas il y a deux ans, lorsque le circuit avait accueilli deux épreuves pour compenser son absence au calendrier pendant la pandémie de COVID-19 l'année précédente.

Mais la domination exercée par les Desmosedici en 2022 − avec une victoire très émouvante d'Enea Bastianini pour le compte du team Gresini − et surtout la position de l'épreuve en fin de saison cette fois, alors que les constructeurs japonais ont reculé et que Ducati profite d'une machine parfaitement au point, font de la moto italienne la grande favorite pour cette édition 2023.

Les derniers polemen et vainqueurs à Losail :

Année Pole position Victoire 2022 Jorge Martín Enea Bastianini 2021* Jorge Martín Fabio Quartararo 2021 Pecco Bagnaia Maverick Viñales 2019 Maverick Viñales Andrea Dovizioso 2018 Johann Zarco Andrea Dovizioso 2017 Maverick Viñales Maverick Viñales 2016 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo 2015 Andrea Dovizioso Valentino Rossi 2014 Marc Márquez Marc Márquez 2013 Jorge Lorenzo Jorge Lorenzo

*Grand Prix de Doha

