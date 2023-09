Mick Schumacher peut rester chez Mercedes s'il rejoint Alpine en WEC

Champion de F3 Europe et de Formule 2, Mick Schumacher a perdu son volant chez Haas F1 Team au terme de la saison 2022, à la suite de quelques accidents ayant coûté des millions d'euros à l'écurie et ayant contraint cette dernière à renoncer à des évolutions pour des raisons financières.

L'Allemand a ensuite ravivé sa relation avec Mercedes, la marque à l'étoile l'ayant soutenu en formules de promotion. Il occupe ainsi le rôle de pilote de réserve, non seulement à Brackley mais aussi pour McLaren. Il a piloté la Mercedes W14 lors d'essais Pirelli à Barcelone en juin, et le mois suivant, a pris le volant de la McLaren MCL35M sur l'Autódromo Internacional do Algarve.

Cependant, Schumacher est désormais associé à un volant chez Alpine en LMDh pour 2024. Selon les informations de Motorsport.com, la marque française veut un grand nom pour mener son nouveau programme, bien qu'aucune annonce sur le line-up de pilotes ne soit attendue avant octobre.

Directeur de Mercedes AMG F1, Toto Wolff déclare que cela ne mettrait pas un terme à la relation de Schumacher avec l'équipe. "Mick a sa place ici en tant que pilote de réserve et fait partie de notre famille", commente Wolff. "Nous espérons qu'il va rester avec nous dans ce rôle. Nous lui donnerons du temps de piste et il peut obtenir un baquet d'usine avec un autre constructeur en WEC, en Endurance ou ailleurs. Il sera toujours chez lui ici avec nous. Quel que soit le programme qu'il choisisse, si c'est possible avec l'autre [écurie], il peut rester avec nous en tant que pilote de réserve."

L'Alpine A424 en piste au Circuit Paul Ricard en août

Toto Wolff et ses pilotes Lewis Hamilton et George Russell ne tarissent pas d'éloges sur le travail accompli par Schumacher dans le simulateur depuis le début de la saison ; ils lui ont notamment attribué le mérite de la manière dont ils ont rebondi à Silverstone après un vendredi compliqué, Hamilton étant monté sur le podium.

Bien que Schumacher ait pour priorité de revenir sur la grille de départ en Formule 1, de manière réaliste, un seul baquet est disponible pour la saison prochaine maintenant qu'Alfa Romeo a confirmé un line-up inchangé de Valtteri Bottas et Zhou Guanyu.

AlphaTauri a le choix entre conserver Yuki Tsunoda pour une quatrième campagne et promouvoir Liam Lawson après son intérim impressionnant à Zandvoort, Monza et Singapour. Daniel Ricciardo est favori pour l'autre baquet dans l'équipe sœur de Red Bull.

Il ne reste donc qu'une place chez Williams aux côtés d'Alexander Albon, si la structure de Grove ne renouvelle pas le contrat de Logan Sargeant.

Lire aussi : De Vries se rapproche d'un baquet Toyota en WEC