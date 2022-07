Miraculé du premier départ, Ocon a été trahi par sa pompe à essence

Charger le lecteur audio

D'aucuns sauront gré à l'Alpine A522 frappée du numéro 31 d'avoir connu une défaillance technique à une quinzaine de tours de la fin, pour le spectacle qu'elle aura permis en piste lors des dix derniers tours de course après la relance sous Safety Car. Toutefois, pour Esteban Ocon, cette défaillance a coûté un bon résultat, surtout après un premier problème technique en qualifications qui l'avait relégué à une lointaine 15e place sur la grille.

Il faut dire que le premier départ, qui a vu une série d'incidents, dont les plus spectaculaires pour Zhou Guanyu et Alexander Albon, a écrémé le peloton et aurait bien pu signer la fin de la course d'Ocon, dont la monoplace était très endommagée à l'avant après une collision avec la Williams en perdition, et en particulier au niveau du demi-train droit. "Le plus important à retenir de cette course est que Zhou va bien après sa grosse sortie de piste", a déclaré le vainqueur du GP de Hongrie 2021. "Cela s’est passé juste devant moi. J’ai eu la chance de l’éviter, mais ai tout de même subi des dommages à l’avant droit suite à un contact avec Alex."

Esteban Ocon regagne les stands sous drapeau rouge après l'accident du premier départ

"Les gars ont fait un travail incroyable pour réparer la voiture [sous drapeau rouge] et faire en sorte qu’elle soit prête au moment où la course a repris, alors merci et bravo à eux. Nous avons bien géré la relance et le rythme de la voiture était bon", a continué celui qui s'est retrouvé dans le top 10 à compter de la quatrième boucle. "Un problème de pompe à essence au 38e tour a malheureusement mis fin à notre course, ne nous laissant d’autre choix que celui d’abandonner la voiture."

"Nous étions dans très bonne position en vue de l’arrivée, probablement sixième ou septième, donc ça allait être un bon résultat, un bon total de points pour l’équipe", a-t-il ajouté. Son abandon, qui l'a vu ralentir puis stopper sa monoplace sur la piste peu avant Copse, est intervenu quelques minutes après avoir pris l'avantage sur Max Verstappen pour le compte de la huitième place. "Dans l’ensemble, ce ne fut pas un week-end facile, avec quelques problèmes en Q2 et aujourd’hui pendant la course. Nous allons devoir analyser tout cela de près. Ce fut en revanche riche en enseignements et je suis heureux des gros points ramenés par Fernando [Alonso, cinquième] à l’équipe."

Quant aux évolutions montées par l'écurie à Silverstone, il a expliqué : "Je pense que ça va dans la bonne direction. Je pense qu’on peut clairement voir que la base de la voiture est de mieux en mieux. Il y a encore des domaines où nous devons progresser, mais je suis plutôt satisfait des progrès."