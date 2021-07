Montoya : Verstappen doit "être intelligent" et garder son calme

L'accident dans lequel Max Verstappen et Lewis Hamilton ont été impliqués au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne a fait couler beaucoup d'encre. Les avis divergent quant au niveau de responsabilité des deux hommes forts du championnat, néanmoins une chose est sure : il y a eu un excès d'engagement au moment d'aborder le virage de Copse pour la première fois de la journée.

À plusieurs reprises cette saison et les années précédentes, Hamilton s'est plaint de l'agressivité exacerbée de Verstappen lors de dépassements, et il a une nouvelle fois évoqué le sujet après sa victoire à Silverstone. Selon Juan Pablo Montoya, consultant pour Motorsport.tv et invité de la toute première émission du nouveau show de notre plateforme animée par Will Buxton, "This Week with Will Buxton", Hamilton a envoyé un message fort en ne cédant pas à l'entrée de Copse, quitte à prendre le risque d'être impliqué dans un accident.

"C'est génial ! Max a toujours été agressif parce qu'il n'a jamais pensé qu'il avait une chance de remporter le championnat", a expliqué l'ancien pilote de F1. "Alors que cette année, c'est l'inverse. Max a la voiture la plus rapide, il gagne les courses et marque les gros points. Lewis est désormais le gars qui prend des risques parce qu'il sait que s'il ne le fait pas, il ne gagnera pas le titre. C'est passionnant d'entendre les réactions des équipes et des patrons. Et tout le monde a une opinion différente. Dans un sens, c'est bon pour la F1, tout le monde en parle."

Malgré sa première place au classement général, Verstappen a abandonné à deux reprises cette saison, en Azerbaïdjan et le week-end dernier à Silverstone. Lewis Hamilton, son dauphin, a bouclé toutes les courses et une seule s'est achevée hors des points.

Pour l'heure, la régularité de Hamilton ne fait pas le poids face à la performance pure de Verstappen, car le pilote Red Bull dispose encore d'un avantage de huit points sur son rival. Toutefois, Montoya a affirmé que l'incident du GP de Grande-Bretagne pourrait pousser le Néerlandais à changer son approche et à enfiler la casquette d'épicier, quitte à laisser Hamilton remporter plusieurs victoires.

"Je pense que cela va rendre Lewis plus fort parce qu'il est toujours derrière aux points, la Red Bull est toujours la voiture la plus rapide et Max n'est pas dans une position où il a besoin de chercher des points", a avancé le Colombien. "Lorsque l'occasion se présentait, [Verstappen] mettait tout en œuvre pour gagner. Maintenant, il doit être assez intelligent pour garder ses roues sur la piste chaque semaine, qu'il arrive premier ou deuxième."

"Max aurait pu lever le pied et finir deuxième [du GP de Grande-Bretagne] ou gagner grâce à la stratégie. Voyez le nombre de points qu'il a perdus. Cela va être intéressant de voir comment toute l'équipe, comment Helmut Marko et [Christian] Horner vont réagir : 'Est-ce qu'on continue à faire ce qu'on a fait, ou est-ce qu'on commence à être intelligents et à marquer des points ?' Lewis a montré qu'il va prendre tous les risques pour gagner le championnat. A-t-il fait une erreur en étant allé trop large ? Oui. Est-ce qu'il a causé un accident ? Oui. Est-ce que Max a essayé [de l'éviter] ? Non, non, non ! [rires]."