Le mystère des incendies d'herbe n'a pas encore été résolu à Shanghai

La FIA a entamé une enquête détaillée vendredi soir après que deux incendies distincts ont perturbé la première journée du Grand Prix de Chine. Les premiers essais à Shanghai, vendredi matin, ont dû être interrompus après qu'un incendie ait été déclaré sur l'herbe dans le virage 7, avant que cela se reproduise dans le virage 5 à la fin des qualifications sprint. Bien qu'il n'y ait pas eu de drapeau rouge cette fois-ci, car la séance était déjà terminée, le départ de la QS2 a été retardé.

La FIA a envoyé du personnel sur place hier soir pour analyser les causes du problème, mais aucune conclusion ferme n'a été tirée. S'il semble certain que des étincelles provenant des voitures de F1 sont projetées dans l'herbe, ce qui déclenche les incendies, on ne sait pas encore ce qui fait que la pelouse brûle autant. Il est affirmé qu'il n'y a aucun signe de matériaux inflammables ou de produits chimiques sur l'herbe qui auraient pu être appliqués avant le week-end.

Selon certaines théories, les incendies auraient été alimentés par du méthane s'infiltrant dans le sol et s'enflammant ensuite. Le circuit de Shanghai est construit sur un marécage, ce qui pourrait être la cause d'une accumulation de gaz. Il semblerait également qu'il y ait plusieurs tuyaux qui passent sous le circuit, et il se pourrait donc que l'un d'eux se soit fissuré.

Toutefois, les inspections de la FIA n'ont révélé aucune preuve évidente de la présence de gaz, ce qui accroît encore le mystère sur ce qui se passe. Bien qu'il n'y ait pas de réponse, la FIA a pris des mesures pour s'assurer que l'incendie n'entraîne pas de problèmes s'il se reproduit. Un bref communiqué de la FIA indique que l'herbe a été arrosée et que des précautions supplémentaires ont été prises avec la présence de véhicules de pompiers.

"Bien que nous ne savons toujours pas pourquoi des feux d'herbe se sont déclarés lors des séances d'hier, nous prenons des mesures préventives avant les activités d'aujourd'hui sur la piste", indique le communiqué. "Nous allons arroser l'herbe dans les zones touchées et une équipe d'intervention d'urgence contre les incendies sera présente dans les portions concernées."

Avec Jonathan Noble