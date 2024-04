La FIA cherche à comprendre les étranges feux d'herbe à Shanghai

Les premiers essais de vendredi matin ont dû être interrompus après qu'un incendie se soit déclaré sur l'herbe à l'intérieur du virage 7. La même chose s'est ensuite produite dans un autre endroit à la fin de la première séance de qualifications sprint, ce qui a de nouveau fait sortir le drapeau rouge.

Après le premier problème survenu le vendredi matin, la FIA s'est rendue sur place avant les qualifications sprint pour tenter de comprendre exactement la cause de l'incendie. Une première analyse effectuée à partir de séquences vidéo a laissé penser que les étincelles issues des voitures étaient soufflées sur l'herbe, qui prenait alors feu. Toutefois, cette explication n'est que partielle, car l'ampleur des incendies provoqués est bien plus importante que ce que l'on attendrait dans une telle situation, d'autant plus qu'une forte averse, mercredi, a humidifié le sol.

Les commissaires éteignent le feu sur l'herbe du virage 7 lors de la séance d'essais libres. Photo de: Sam Bloxham / Motorsport Images

Plusieurs théories ont vu le jour concernant le catalyseur supplémentaire qui fait que les étincelles déclenchent des incendies plus importants. L'une d'elles est que la piste de Shanghai étant construite sur un marécage, du méthane pourrait s'infiltrer dans le sol et s'enflammer, provoquant ainsi des incendies. Une autre idée est que l'herbe a été traitée chimiquement pour en améliorer l'aspect, et que c'est ce traitement qui est à l'origine du problème.

Cependant, les premières inspections physiques de la FIA, vendredi, n'ont pas permis d'éclaircir la situation, car il semble qu'il n'y ait pas eu d'odeurs inhabituelles ou de preuves de quelque chose d'inattendu dans la zone. Après le retour du feu lors des qualifications, la FIA prévoit toutefois de procéder à un examen plus détaillé dans la soirée pour tenter de mieux comprendre ce qui se passe et de trouver la véritable cause.

La FIA souhaite évidemment éviter que des incendies ne provoquent l'interruption d'une séance samedi, voire le déploiement d'une voiture de sécurité ou une autre intervention en course. Ce problème des incendies n'a jamais été rencontré à Shanghai auparavant, bien que ce soit la première année qu'y roule la nouvelle génération de voitures à effet de sol. Ces dernières produisent plus d'étincelles lorsqu'elles roulent près du sol.

Avec Jonathan Noble