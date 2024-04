Pourquoi la "pole" de Norris a été annulée puis rétablie à Shanghai

Déjà fortement perturbée par l'apparition de la pluie, la troisième et dernière partie des qualifications sprint du Grand Prix de Chine a aussi été le théâtre d'une certaine confusion sur le circuit de Shanghai. Car dans ces conditions pluvieuses et avec un grip précaire, la gestion des limites de piste est devenue chaotique. Plusieurs pilotes sont partis à la faute et, si Charles Leclerc est même allé jusqu'au contact avec le mur, nombreux sont ceux qui sont passés par les dégagements ou les graviers avant de reprendre la piste.

Plusieurs temps ont donc été annulés, de manière cohérente même si l'on peut contester le gain de temps dans une situation aussi particulière. Max Verstappen a connu pareille mésaventure à deux reprises, et Lando Norris a fait l'objet d'une même punition. Dans le cas du Britannique, c'est même son meilleur chrono, synonyme de pole position pour le sprint, qui a été temporairement effacé, car il est sorti de la piste dans le dernier virage avant de s'élancer pour cette tentative.

Dans un premier temps, le règlement a été appliqué à la lettre, puisque la ligne blanche ayant été franchie par les quatre roues dans ce dernier virage, l'incidence sur la piste d'élan pour le tour suivant pouvait être prise en compte. Néanmoins, sous la pluie et en passant partiellement dans les graviers, le pilote McLaren n'a tiré aucun avantage de cette situation. Au contraire, il a vraisemblablement perdu du temps à cause de son incartade. Un déficit que son équipe chiffre d'ailleurs à plusieurs dixièmes au moins.

Lire aussi : Formule 1 La grille de départ du sprint du GP de Chine F1 2024

Certains chronos étant effacés de manière automatique quand les limites de piste sont dépassées, la direction de course est intervenue manuellement pour revalider le chrono de Lando Norris, lui permettant de reprendre définitivement l'avantage sur un Lewis Hamilton que l'écurie Mercedes a bien cru voir partir en pole l'espace de quelques secondes. À aucun moment McLaren n'a eu à protester, la FIA ayant d'elle-même corrigé l'effacement du chrono.

"Ils auraient pu penser qu'il était sorti dans le dernier virage et que ça aurait des implications pour le tour suivant", explique au micro de Sky Sports F1 Andrea Stella, directeur de McLaren. "Le tour suivant est celui de la pole position, et ce tour est parfaitement propre. Donc il n'y a aucun problème. Il a vraiment été rétabli par la FIA elle-même. Et c'est clairement parce que si l'on sort dans ce virage, on s'élance avec moins de vitesse. Lando a effectivement perdu près de trois dixièmes parce qu'il est sorti dans ce virage."

Du côté de chez Mercedes, on ne trouve d'ailleurs rien à redire à la manière dont se sont déroulés ces événements. "Je n'ai pas vu dans le détail, j'ai juste vu qu'il avait mis les quatre roues en dehors de la piste", explique Toto Wolff à Sky Sports F1. "Mais franchement, ça l'a même ralenti, donc il aurait probablement pu aller encore plus vite. Donc je suis d'accord avec ça."