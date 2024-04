Verstappen : "Nous méritons d'être là où nous sommes"

Après avoir décroché toutes les pole positions depuis le début de la saison 2024, Max Verstappen semblait être le grand favori après avoir dominé la deuxième phase des Qualifs Sprint sur le sec. Mais lorsque la pluie est tombée sur le circuit de Shanghai, les équipes ont roulé dans l'inconnu étant donné qu'aucun pilote n'avait piloté sous la pluie sur un circuit que la F1 n'avait pas visité depuis cinq ans.

De nombreux pilotes sont sortis de la piste en QS3 dont Verstappen, qui s'est vu retirer deux chronos pour des sorties provoquées par les conditions humides. Le meilleur tour sans faute du Champion du monde en titre l'a placé en quatrième position sur la grille de départ de la course sprint du GP de Chine, mais il a été plus de deux secondes plus lent que le poleman Lando Norris au volant de sa McLaren.

Verstappen a admis qu'il n'avait pas réussi à placer les pneus intermédiaires dans la meilleure fenêtre de température lors de la Q3, ce qui lui a donné l'impression de "rouler sur de la glace".

"La voiture était incroyablement glissante, j'ai eu beaucoup de mal à faire monter les pneus en température, c'est pourquoi il était très difficile de garder la voiture sur la piste", a déclaré Verstappen. "Je pense que nous méritons d'être là où nous sommes après les qualifications parce que [la voiture] ne fonctionnait pas vraiment pour moi sur le mouillé, même si je pense que nous sommes assez bons sur le sec. Donc, bien sûr, j'en suis assez satisfait."

En ce qui concerne la première course sprint de la saison, Verstappen s'attend à être désavantagé en partant du côté gauche de la grille car il est éloigné de la trajectoire idéale par rapport au poleman et aux pilotes sur les positions impaires sur la grille. Malgré un départ en quatrième position et du côté défavorisé de la grille, si la course sprint est sèche, Verstappen espère progresser en utilisant la gestion supérieure des pneus de Red Bull sur les 19 tours de la course sprint.

"Ce n'est pas idéal de partir de l'intérieur ici, il y a beaucoup moins d'adhérence à gauche qu'à droite avec cette peinture sur le tarmac", a-t-il expliqué."Nous devons essayer de prendre le meilleur départ possible. Ensuite, ce sera un long relais avec un seul train de pneus pour le sprint, mais cela rend la course très intéressante."

"C'était un peu la loterie" selon Helmut Marko

Pour le conseiller spécial de Red Bull, la séance de qualifications pour la course sprint a été une sorte de "loterie" avec notamment la présence des deux pilotes Stake, Zhou Guanyu (dixième) et Valtteri Bottas (neuvième). Un résultat dû au format sprint et lié à une piste inutilisée pendant cinq ans. La dernière fois que la F1 avait posé ses valises en Chine, c'était en 2019, avec l'ancienne génération de monoplaces.

"Je pense que la grille de départ montre quelque chose de plus : les deux voitures [Stake] dans le top 10, c'était un peu la loterie. La combinaison du sprint et de la piste, où nous n'avons pas du tout roulé avec la génération actuelle de voitures, était un peu à la limite ou au-delà de la limite."

"Le circuit n'a pas connu de courses décisives au cours des cinq dernières années où il y a eu une usure des gommes. C'est une combinaison de plusieurs facteurs mais nous ne comprenons toujours pas pourquoi les températures augmentent comme elles le devraient pour une voiture, mais que c'est le contraire pour Max, elles ont presque chuté."

Le triple Champion du monde de F1 n'est pas parvenu à placer ses pneus dans la bonne fenêtre de température, chose que son coéquipier Sergio Pérez est parvenu à faire même si le Mexicain s'élancera de la sixième place, deux positions derrière son coéquipier. Un problème qu'Helmut Marko et Red Bull ne parviennent pas à expliquer pour le moment.

"La température des pneus était tout simplement insuffisante. Hamilton glissait aussi avant cela. Il a ensuite changé de pneus, avec une pression d'air plus élevée, je suppose. Il est alors devenu soudainement compétitif. Nous avions des pressions de pneus presque identiques sur les deux voitures. Néanmoins, la température de Pérez augmentait d'une seconde à chaque passage. Il était également compétitif et il aurait pu être en tête sans son erreur. Les pneus de Max n'ont tout simplement pas atteint la bonne température. Nous ne savons pas pourquoi."

Cependant, tout comme Verstappen, Marko affirme que la Red Bull est très performante sur le sec et espère des conditions plus favorables pour la journée de samedi où auront lieu la course sprint ainsi que les qualifications du Grand Prix de Chine.

"Nous étions en tête lors de la séance sur le sec. Nous avons trouvé un défaut sur la voiture de Max. Nous avons alors apporté de petites modifications. Cela a eu un effet positif. De ce point de vue, nous sommes optimistes pour les qualifications de samedi, à condition qu'il fasse sec. Et si c'est humide, nous espérons trouver la raison pour laquelle nous n'avons pas pu monter les pneus en température."