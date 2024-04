Une "très bonne séance" pour Gasly, une "voiture pas optimisée" pour Ocon

Lors du Grand Prix du Japon il y a deux semaines, Alpine a apporté quelques améliorations sur son A524 en réduisant son poids grâce, notamment, à un nouvel aileron avant plus léger. Ce week-end, pour le Grand Prix de Chine, l'écurie tricolore a introduit une évolution plus poussée au niveau du plancher, toujours dans le but de réduire le poids de la monoplace. Seulement, cette amélioration n'apparaît que sur la voiture d'Esteban Ocon.

Pierre Gasly devra attendre le Grand Prix de Miami, date à laquelle l'évolution était initialement prévue pour l'écurie française. Dans ce contexte, le pilote normand est arrivé à Shanghai dans le but de limiter la casse et de saisir le maximum d'opportunités. Aux portes de la Q2, Pierre Gasly a vu George Russell améliorer son temps dans les dernières secondes de la séance. Éliminé dès la Q1 et 16e sur la grille de départ de la course sprint, le Français s'est montré très satisfait au micro de Canal+.

"Je pense que ça a été une très bonne séance de notre part", confie Pierre Gasly. "On sait que c’est compliqué ce week-end pour moi car on est sur la même voiture depuis le début de la saison. Je n'ai pas le nouveau châssis et le nouveau fond plat comme Esteban [Ocon] donc on essaye de limiter la casse et de faire du mieux possible. C'est ce que l'on a fait sur cette séance, on a terminé très proche de la Q2."

"Ça n'a pas été une séance simple [EL] ce matin, on n'a réussi à faire que deux ou trois tours avant le problème de batterie donc je pense que là, on a fait du mieux que l'on pouvait et c'est positif parce que depuis le début de la saison, on a toujours des soucis en qualifs et en course. Aujourd'hui, je suis satisfait de la performance que l'on a réussi à extraire de la voiture."

"On sait que ce week-end va être très compliqué pour moi. On l'a vu sur les premières courses, on manque de performance et de vitesse donc l'objectif est clair : aller chercher le maximum, limiter la casse et essayer de saisir toutes les opportunités qu'il y a."

Malgré une nouvelle séance de qualifications stoppée en Q1, Pierre Gasly est persuadé que l'évolution apportée sur la monoplace de son coéquipier permettra à Alpine de se rapprocher du top 10.

"À partir du week-end prochain, on sait que ces nouvelles pièces vont apporter ce que l'on attendait. C'est plus léger, il y a des gains, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Esteban mais on sait que c'est quelque chose qui va nous rapprocher du top 10. Il faut regarder l'ensemble de la saison, il y a 24 courses. J'espérais que la pluie arrive un peu plus tôt pour que ça nous donne un peu plus de chances mais malheureusement, c'était à quelques minutes près. On continue de travailler et il n’y a que ça à faire actuellement."

Ocon déçu

De l'autre côté du garage, Esteban Ocon s'est montré beaucoup plus mitigé. Seulement 17e de la qualif sprint, juste derrière son compatriote, le pilote français n'a pas réussi à "maximiser le potentiel de la voiture" notamment en raison du manque de roulage avec une seule séance d'essais libres sur l'ensemble du week-end.

"Je pense que l'on n'a pas maximisé le potentiel de la voiture sur cette qualif", déclare Ocon au micro de Canal+. "Malheureusement, avec une seule séance d'essais, on n'a pas pu optimiser les réglages de la voiture. J'ai déjà des choses en tête. On a la chance de pouvoir changer pas mal de choses avant la qualif pour le Grand Prix. La voiture n’était pas optimisée pour cette qualif donc c'est pour cela qu'on sort aujourd'hui mais je pense qu'il y a un peu plus de performance, on verra samedi."