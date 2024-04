Le nouveau châssis apporte de la "tranquillité d'esprit" à Ricciardo

L'Australien a réussi à relancer sa carrière en F1 avec l'écurie AlphaTauri la saison dernière, avec une série de bons résultats après avoir été appelé à la mi-saison dans l'écurie italienne. Jusqu'à présent, il n'a pas été en mesure de reproduire cette forme en 2024 avec l'équipe rebaptisée Visa Cash App RB, ce qui s'est avéré particulièrement difficile car Yuki Tsunoda a été éblouissant de l'autre côté du garage.

L'écurie a achevé la construction d'un nouveau châssis VCARB 01, que Ricciardo a reçu pour la Chine. Bien qu'il n'y ait pas de défauts apparents sur celui qu'il a utilisé lors des quatre premières courses, le natif de Perth a estimé que le nouveau châssis devrait au moins offrir une récompense psychologique après avoir admis avoir eu des difficultés lors de l'entame de la saison.

"Il est évident que j'ai beaucoup parlé de ce sujet, parce que j'ai eu quelques difficultés cette année", a expliqué Ricciardo. "Mais je pense aussi qu'il faut être clair sur le fait qu'il a toujours été prévu d'introduire ce châssis ici, mais j'ai juste dit que quand il serait prêt, je le prendrais. Yuki est satisfait du sien, alors c'est tout. C'est une petite case à cocher maintenant pour s'assurer que nous sommes tous d'accord, et avoir l'esprit tranquille."

"Nous n'avons rien trouvé d'anormal dans ce que j'avais. Parfois, il s'agit de savoir si ces choses sont visibles ou non. Peut-être que c'est juste pour m'aérer l'esprit, quoi qu'il en soit, même si j'avais mon ancien châssis, cela ne changerait pas mon approche du week-end. Je pense toujours que je peux faire quelque chose. Mais c'est quelque chose maintenant dont je suis sûr qu'au fond de moi, cela aidera d'une manière ou d'une autre."

Ricciardo a comparé sa situation actuelle à celle de sa première saison avec Renault en 2019, où il a enduré deux courses difficiles en Australie et à Bahreïn, avant qu'une épreuve en Chine ne lui rapporte ses premiers points de la saison avec une septième place.

Il a espéré que Shanghai pourrait à nouveau donner un coup de fouet à son année, mais a nié qu'il y avait des sous-entendus au sein de l'équipe selon lesquels il pourrait être sous pression. Le pilote de réserve Liam Lawson, qui a remplacé Ricciardo l'année dernière lorsque l'Australien était blessé, voit son nom circuler pour 2025 et les rumeurs ont laissé entendre que le Néo-Zélandais pourrait prendre le relais dès cette année.

"Je n'ai pas eu besoin d'être rassuré. Je pense qu'étant donné que je côtoie l'équipe tous les jours, je l'apprendrais de leur bouche", a déclaré Ricciardo. "Je n'ai pas connu un très bon début de saison, mais je ne suis pas non plus un débutant qui essaie de s'installer en F1 et de prouver quelque chose. J'ai un palmarès et j'ai la preuve que je peux le faire."

"L'équipe y croit et sait que j'en suis capable. Il s'agit donc d'essayer de mettre de l'ordre dans tout cela et de s'assurer que nous pouvons y arriver. Je ne veux pas que cela prenne une année entière et je ne m'attends pas à ce que ce soit le cas. Mais ce n'est pas comme si j'essayais de leur montrer quelque chose qu'ils n'ont pas encore vu. Nous essayons simplement de me mettre dans une situation où je me sens capable de donner le meilleur de moi-même."

"Je veux évidemment faire une performance non seulement pour moi, mais aussi pour eux. Mais oui, il n'y a pas de pression supplémentaire du genre 'merde, est-ce que je vais avoir une place le week-end prochain ?'. Ce n'est pas du tout ça."

Avec Jake Boxall-Legge