Alonso : Stroll "est plus sensible" aux problèmes de l'Aston Martin

Après quatre Grand Prix, Aston Martin se retrouve à la quatrième place au championnat constructeurs, notamment grâce aux bons résultats de son pilote expérimenté récemment prolongé, Fernando Alonso. En effet, l'Espagnol effectue un bon début de saison, comme l'a prouvé sa course à Suzuka où il a terminé sixième en ayant muselé Oscar Piastri et sa McLaren pendant toute la durée du Grand Prix. Son coéquipier, Lance Stroll, a quant à lui vécu un week-end très compliqué en se qualifiant 16e. Il a néanmoins réussi à remonter, non sans mal, et terminer la course à la 12e place.

Cette différence de performance entre les deux pilotes n'est pas vraiment nouvelle puisque depuis l'arrivée d'Alonso chez Aston Martin, l'Espagnol a inscrit 63% des 314 points et est à l'origine de huit des neuf podiums de l'équipe.

Interrogé sur son potentiel rôle de pilote de référence en matière de développement lors de la conférence de presse précédent le Grand Prix de Chine, le double Champion du monde affirme qu'il "ne pense pas" avoir une telle fonction dans son équipe, rappelant par la même occasion l'importance des retours techniques de son coéquipier canadien en raison de leur pilotage et ressentis différents.

"Lance et moi-même essayons d'aider l'équipe autant que possible", déclare Alonso. "Je pense que nous avons deux styles de pilotage différents dans certaines conditions, nous avons deux ressentis différents avec la voiture. Je pense que Lance est beaucoup plus sensible aux choses que moi, ce qui est très important pour l'équipe. Je pense que l'analyse que Lance peut faire et qu'il peut transmettre à l'équipe est cruciale pour nous afin d'améliorer la voiture."

"Je suis parfois un peu insensible aux choses et ce n'est pas forcément bien. Nous essayons tous les deux d'aider Aston autant que nous le pouvons et je pense que la direction dans laquelle nous développons la voiture et nous finalisons les réglages sur un week-end est exactement la même. Nous arrivons donc aux mêmes conclusions, peut-être de manière différente, et je pense que ces deux styles différents sont une bonne chose pour Aston."

Fernando Alonso à Suzuka. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Quand on lui demande de clarifier son "manque de sensibilité" au volant, Alonso avoue que ses commentaires concernaient le fait qu'il avait tendance à "piloter en contournant les problèmes" de sa monoplace. Il ajoute que cela reste une "bonne chose parfois" puisqu'il a la capacité de "piloter n'importe quelle voiture à n'importe quel moment et d'en extraire 90%."

"Mais pour atteindre 100% du potentiel de la voiture, je ne suis parfois pas en mesure de le faire sans l'aide de mon coéquipier sur des détails particuliers de la mise au point ou des problèmes d'équilibre ici et là", reprend le pilote de 42 ans. "Je pense donc que nous profitons l'un de l'autre de différentes manières et c'est une bonne chose en ce moment."