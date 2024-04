Gasly : L'évolution de Shanghai "devrait nous rapprocher des points"

Si de nouvelles pièces ont été vues sur l'Alpine A524 au Grand Prix du Japon, l'équipe française apporte ce week-end une évolution plus poussée malgré le format sprint limitant le roulage en essais à une seule séance. Compte tenu des débuts anticipés de cette évolution, seule la voiture d'Esteban Ocon sera équipée de ces nouvelles pièces à Shanghai.

Pour Pierre Gasly, qui continuera donc à piloter l'ancienne version de l'A524, ces "améliorations significatives" permettront de poursuivre la cure d'amaigrissement de la voiture et la rapprocher d'un top 10 en course, qui échappe à Alpine en ce début de saison 2024.

"En tant qu'équipe, c'est très positif d'avoir réussi à apporter cette première évolution majeure sur la voiture", se réjouit le Normand. "J'avais prévu [que l'évolution arrive pour] Miami et ils ont réussi à l'anticiper pour la Chine. Ils ont fait du très bon travail de ce côté-là."

"Malheureusement, d'un point de vue opérationnel, il était préférable de procéder ainsi [en installant les nouvelles pièces sur une seule voiture]. Cela signifie que ce sera un week-end assez difficile et délicat de mon côté. Mais nous savons que c'est quelque chose qui devrait nous rapprocher des points et potentiellement nous donner une chance. Donc c'est vraiment positif et c'est comme ça qu'il faut voir les choses. J'ai hâte d'être à Miami et d'avoir ce package sur la voiture."

Pierre Gasly, Alpine A524 Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Absent du calendrier lors des quatre dernières saisons en raison de la crise du Covid, le circuit de Shanghai fait son grand retour en F1. La longue absence de l'épreuve, associée au format sprint appliqué ce week-end et au traitement du tarmac – ressemblant à de la peinture –, mettront les équipes et les pilotes en difficulté. Mais pour Gasly, toutes les conditions sont réunies pour faire mieux que la treizième place, qui est à ce jour le meilleur résultat d'un pilote Alpine en course en 2024.

"Comparé à un week-end traditionnel, [le week-end du GP de Chine] offre certainement le plus d'opportunités parce que nous ne sommes pas venus ici pendant cinq ans, qu'il n'y a qu'une séance d'essais libres pour se préparer et préparer la voiture [et] que l'on se présente aux qualifications avec des pneus différents de ceux utilisés traditionnellement. Je pense que c'est un week-end où, en tant qu'équipe, nous allons tirer parti de cette situation."

"Objectivement, lors des quatre premières courses, nous avons toujours été en queue de peloton. Nous savons que c'est difficile pour moi mais je me suis préparé du mieux que j'ai pu, on ne sait jamais ce qui peut arriver […]. Nous savons que nous avons besoin d'un week-end mouvementé pour en tirer quelque chose. Nous préférons tout donner."

"Compte tenu de nos performances actuelles, je pense que c'est une bonne chose pour nous. Il y a plus d'opportunités et plus de challenges pour tout le monde. Sinon, à l'heure actuelle, dans un week-end traditionnel, nous n'avons aucune chance. J'espère que cela nous aidera."