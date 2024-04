Pérez ne doute pas : "Je serai là l'an prochain, à 100%"

Bien que Red Bull n'affiche aucune volonté de précipiter les choses, Sergio Pérez fait part à la fois de son optimisme quant à son avenir dans l'écurie, et de sa conviction d'une décision finalement plus ou moins rapide. Sur un marché des transferts qui vient de connaître un nouvel épisode avec la décision de Fernando Alonso de rester chez Aston Martin, il y a désormais un candidat de moins au baquet occupé par le Mexicain.

Dans le paddock de Shanghai, où il arrive en occupant la deuxième place du championnat et fort de trois deuxièmes places en quatre Grands Prix, Sergio Pérez ne cache pas sa sérénité ce jeudi.

"Je pense que les choses avancent plus vite que je ne le voudrais, étant donné l'état du marché", observe-t-il."Je pense que nous allons prendre des décisions rapidement, dans les semaines à venir, je m'attends à ce que tout soit... Oui, je veux connaître mon avenir dans les semaines qui viennent, car tout va très vite. Je pense qu'il est donc important de ne pas trop attendre."

Interrogé sur son avenir en Formule 1, Sergio Pérez assure n'avoir aujourd'hui aucun doute quant au fait qu'il sera sur la grille la saison prochaine. "Absolument, à 100%", affirme-t-il. "Je suis pleinement investi. Et en fin de compte, je suis en F1 depuis longtemps mais je n'ai que 34 ans. Et quand on voit les autres pilotes continuer, il y a aujourd'hui des carrières plus longues. Je suis encore très en forme et très motivé. Donc je n'ai aucun doute quant au fait que je serai là l'an prochain, à 100%."

L'optimisme du vice-champion du monde 2023 ne repose visiblement pas sur d'autres options qui s'offriraient à lui mais bel et bien sur le fait de convaincre Red Bull de parapher avec lui un nouveau contrat, qui lui permettrait d'envisager une cinquième saison dans l'écurie de Milton Keynes aux côtés de Max Verstappen.

"La priorité est de rester ici", insiste Sergio Pérez lorsqu'on le questionne sur d'éventuelles alternatives. "Je pense que ce n'est qu'une question de temps. Le plus important dans l'immédiat, c'est d'être performant en piste et de se concentrer sur la saison en cours. Et lorsque nous aurons des nouvelles, nous les partagerons avec vous."