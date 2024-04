La pilote junior Mercedes Doriane Pin intensifie son programme 2024

La jeune espoir féminine française et membre de l'académie des jeunes pilotes de Mercedes, Doriane Pin, vient d'annoncer son engagement en FRECA pour la saison 2024. Elle courra sous les couleurs de l'équipe Iron Dames, qu'elle connaît déjà très bien puisque qu'elle la représente également dans le Championnat du monde d'Endurance cette saison. Elle rejoindra la championne en titre de F1 Academy, Marta Garcia, pour former la première équipe entièrement féminine de la catégorie.

"Je suis reconnaissante de l'occasion qui m'est donnée de participer à un tel championnat", déclare Doriane Pin. "Je suis pleinement engagée dans ce nouveau défi et j'ai hâte d'être sur la piste pour en tirer le meilleur parti. C'est fantastique de franchir une nouvelle étape importante en monoplace avec Iron Dames et Mercedes. Avec Marta, nous voulons inspirer les jeunes filles du monde entier à poursuivre leurs rêves sans crainte et à saisir les opportunités qu'offre la course automobile."

Deborah Mayer, fondatrice du projet Iron Dames, a également témoigné sa joie de voir son écurie s'engager dans une nouvelle catégorie. "Je suis ravie que le projet Iron Dames fasse son entrée en FRECA avec Doriane et Marta", ajoute l'ancienne présidente de la Commission des Femmes dans le sport automobile de la FIA. "L'engagement dans un nouveau championnat de monoplaces est une nouvelle étape dans notre volonté de promouvoir et de développer les talents féminins les plus brillants dans le domaine de la course automobile. Nous sommes impatients de les voir relever ce défi et poursuivre leur chemin vers le plus haut niveau."

Les monoplaces de Doriane Pin et Marta Garcia pour la saison 2024 de FRECA. Photo de: Iron Dames

"Pocket Rocket", comme on la surnomme, poursuit ainsi son aventure en monoplace. En parallèle de son programme en FRECA, Doriane Pin est également engagée en F1 Academy, où elle est actuellement troisième au classement derrière Abbi Pulling et Maya Weug, avec une victoire au compteur.

En plus de son double programme en monoplace, Doriane court également en WEC au volant d'une Lamborghini Huracán GT3 avec Iron Dames, où elle fait sensation depuis son arrivée en 2021. Malheureusement, au grand désarroi des amateurs de la discipline, avec cette nouvelle aventure en FRECA, la pilote Mercedes ne devrait pas être revue en WEC de sitôt. Même si la Française devrait être présente aux 24 Heures du Mans, elle devrait manquer plusieurs rendez-vous dans la saison puisqu'elle sera occupée par son programme en monoplace.

La saison de FRECA débutera le 12 mai à Hockenheim, mais il est probable que Doriane Pin soit également contrainte de renoncer à la manche hongroise, celle-ci coïncidant avec l'épreuve de la F1 Academy de Barcelone.