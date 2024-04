Hamilton n'a "pas besoin de justifier" son choix de rejoindre Ferrari

Lewis Hamilton a manifesté une certaine exaspération devant la presse ce jeudi, dans le paddock de Shanghai. Lassé par les questions sur la pertinence de son choix pour 2025, saison lors de laquelle il quittera Mercedes pour rejoindre Ferrari, le septuple Champion du monde a estimé qu'il n'avait pas à "justifier" sa décision. Il estime que les commentaires sur le sujet ne cesseront pas et n'y accorde que peu d'importance, alors qu'il a encore devant lui une longue saison à boucler avec Mercedes au volant d'une monoplace qui, pour le moment, n'est toujours pas au niveau espéré.

Parallèlement aux difficultés éprouvées par Mercedes, la Scuderia s'est installée comme la deuxième force du plateau lors des quatre premiers Grands Prix, parvenant même à signer un doublé à Melbourne lorsque Max Verstappen a été trahi prématurément par sa mécanique. Un scénario qui tend à conforter le choix fait par Lewis Hamilton, qui refuse toutefois de voir les choses sous un angle aussi simpliste. Au point, parfois, de s'en agacer.

"Je n'ai pas l'impression d'avoir besoin de justifier mon choix", insiste-t-il. "Je pense savoir ce qui est bon pour moi, et ça n'a pas changé depuis le moment où j'ai pris ma décision. Il n'y a pas eu un seul moment où je l'ai remise en question, et je ne me laisse pas influencer par les commentaires des autres. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui continuent à dire des conneries, et ça va continuer jusqu'à la fin de l'année."

Selon le Britannique, l'étonnement qui accompagne parfois ce qui est perçu comme son ultime choix de carrière se rapproche de ce qu'il a vécu fin 2012, quand il a quitté McLaren pour rejoindre Mercedes. "Je vais devoir faire ce que j'ai fait la fois d'avant", souligne-t-il. "Vous seul pouvez savoir ce qui est bon pour vous. Et ce sera une période passionnante pour moi."

En dépit des 39 bougies qu'il a soufflées en janvier dernier, Lewis Hamilton s'inscrit dans une logique de long terme en rejoignant Ferrari l'année prochaine, avec en poche un contrat pluriannuel.

"Je vais courir pendant encore un certain temps", promet-il. "Je n'ai jamais pensé que je courrais jusqu'à la quarantaine. Je suis presque certain d'avoir dit que je n'irais pas jusqu'à 40 ans, mais la vie est une aventure tellement folle que je n'ai pas l'impression d'avoir bientôt 40 ans. Je me sens encore très jeune."

"Fernando est l'un des meilleurs pilotes que ce sport a connu", ajoute-t-il en prenant exemple sur la récente prolongation d'Alonso chez Aston Martin. "Nous allons donc continuer à être là, continuer à avoir le même rendement qu'il a eu, ça montre tout simplement que c'est possible. Et cela montre la nouvelle ère des athlètes, ce que le corps humain peut faire si l'on continue à le nourrir."

