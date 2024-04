Norris : Pour la pole, "c'était tout ou rien"

Pour le premier week-end sprint de la saison 2024, au Grand Prix de Chine, une McLaren s'élancera en pole position de la course du samedi. Sur un circuit de Shanghai détrempé, Lando Norris a été le plus rapide dans la dernière phase des Qualifs Sprint, reléguant son plus proche adversaire, Lewis Hamilton, à plus d'une seconde.

Mais le pilote McLaren aurait bien pu passer à côté de sa séance : en début de QS3, alors que les conditions de piste se dégradaient progressivement, Norris n'a pas bénéficié d'une piste complètement dégagée. En outre, une excursion hors des limites de piste dans son avant-dernier run a vu sa tentative être annulée. La suivante, celle de son tour de pole, a connu le même sort pendant un temps… avant d'être réinstaurée par la direction de course car la faute n'avait pas été commise dans ce tour.

"Je suis très heureux et je remercie toute l'équipe", s'est réjoui Norris. "C'était difficile. On est toujours tendu quand on aborde une séance comme celle-ci, en particulier quand on sait qu'il va pleuvoir. J'étais assez satisfait de [la performance] sur le sec, nous avons eu un bon rythme jusqu'à présent. J'étais donc un peu tendu mais les conditions étaient telles qu'il fallait prendre beaucoup de risques, attaquer, faire augmenter la température des pneus, etc."

"Mais j'étais rapide, je n'arrêtais pas de rattraper la Ferrari et je devais donc constamment lever le pied. Je n'ai donc pas fait les deux premiers tours comme il le fallait et j'ai fait un bon dernier tour, un tour assez bon pour la pole, donc je suis content. C'est dommage que ce ne soit pas pour les vraies qualifications mais c'est déjà bien."

Compte tenu des premières tentatives avortées et des conditions de plus en plus précaires, Norris n'était pas dans la situation la plus confortable en fin de séance. Pour le Britannique, il fallait sortir l'artillerie lourde pour décrocher un bon résultat : "J'ai abandonné les deux premiers [tours] donc je me suis dit que pour le dernier, c'était tout ou rien."

"Ça devenait de plus en plus humide. En fait, les conditions pour les deux derniers tours étaient bien pires que pour le deuxième tour, au moins. J'étais donc un peu tendu, j'ai fait quelques erreurs et j'ai commencé à être en aquaplaning. Mais c'est amusant, ça fait battre le cœur. Finir devant, c'est exactement ce que nous voulions. C'est une bonne surprise et une bonne position [de départ] pour demain."

Norris partage la première ligne de la grille de départ du sprint avec Lewis Hamilton. Max Verstappen, le leader du championnat et vainqueur de trois des quatre Grands Prix disputés cette saison, a dû se contenter du quatrième chrono.

Les prévisions météo pour l'épreuve du samedi sont encore incertaines, tout comme la capacité de la McLaren à tenir un rythme suffisamment bon pour conserver la première place, mais Norris se montre optimiste, qu'importe les conditions.

"Je n'en ai pas la moindre idée", a-t-il répondu concernant ses attentes pour le sprint. "Mais nous avons fait nos devoirs ce matin. Nous avons fait quelques tours consécutifs pour essayer de comprendre mais ça dépendra du temps qu'il fera [lors du sprint]. Il y a encore un risque de pluie demain. Si c'est comme aujourd'hui, je pense que [nos] chances sont relativement bonnes."

"Mais la course est quand même très différente des qualifications. Je suis donc certain que tout le monde rattrapera un peu son retard demain. Mais le rythme est bon, que ce soit sur le sec ou sur le mouillé, et je pense que nous sommes en bonne position. Je suis donc un peu surpris mais je suis très heureux que l'équipe ait fait du bon travail et que la voiture se comporte bien."