Hamilton s'attend à chuter au classement en cas de sprint sur le sec

Toujours très habile lorsque les conditions se dégradent, Lewis Hamilton a brillé aux Qualifs Sprint du Grand Prix de Chine. Dans la dernière phase des qualifications, au moment où une averse s'est abattue sur le circuit de Shanghai, le pilote Mercedes s'est mêlé à la lutte pour le meilleur temps, occupant pendant un instant la première place avant d'être finalement battu par Lando Norris.

L'arrivée de la pluie a été accueillie comme une aubaine par le Britannique car, selon lui, le rythme de sa voiture n'était pas suffisamment compétitif pour se hisser aux avant-postes.

"Les conditions étaient difficiles. Il n'y avait pas beaucoup d'adhérence mais je suis très heureux", a-t-il déclaré sur F1 TV. "Dès que j'ai vu la pluie arriver, j'ai été très heureux parce que sur le sec, nous ne sommes pas assez rapides. Quand la pluie est arrivée, je me suis dit que j'aurais un peu plus d'opportunités et c'est là que tout a pris vie."

Il n'est pas certain que l'épreuve du sprint, qui aura lieu avant l'aube en France, se dispute également sur le mouillé. Mais pour Hamilton, devançant les pilotes Red Bull et Ferrari sur la grille, il est nécessaire que la pluie refasse une apparition afin de rester à l'avant du peloton.

"Nous aurons une chance d'être aux avant-postes", a-t-il estimé dans le cas d'un sprint humide, ajoutant ensuite : "Si c'est sec, bien sûr que les Ferrari et les Red Bull nous dépasseront. Peut-être que nous pourrons résister à certains autres."

Mais lorsque l'on tend le micro à Toto Wolff, le directeur d'équipe, l'on observe un peu plus d'optimisme quant à la suite du week-end de la marque à l'étoile. Pour l'Autrichien, le roulage limité en essais, conséquence du format sprint, peut être un avantage car il est difficile pour l'instant d'établir une hiérarchie à Shanghai.

"Nous devrions avoir le rythme sur le sec", a-t-il indiqué sur Sky Sports. "Je ne pense pas que nous ayons le rythme contre les Red Bull mais je pense que nous l'avons contre les McLaren. Cela dit, nous ne le savons pas. Comme nous n'avons pas de données des EL1, il se peut qu'elles soient beaucoup plus rapides, ou l'inverse."

"Nous connaissons notre voiture, il n'est pas facile de générer du grip", a déclaré Wolff. "Nous avons échoué en Q1 et Q2, et puis nous avons réussi en Q3. Évidemment, le pilotage a plus d'importance sur le mouillé mais je pense que cela montre que c'est une question de préparation des pneus. Nous avons fait ce qu'il fallait lors du dernier relais ; les pneus étaient à la température idéale et le pilotage superbe. C'est ce qui nous a permis de faire ce temps."