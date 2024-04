Les équipes et Pirelli n'ont pas été prévenus du traitement de surface

Alors que les équipes de F1 avaient beaucoup travaillé dans le simulateur avant l'épreuve, sur la base des informations fournies par Pirelli et la FIA, elles ont été surprises à leur arrivée sur le circuit par le revêtement visiblement différent de la piste.

Plus tôt cette semaine, les pilotes ont déclaré que la piste semblait avoir été "peinte", il s'est avéré qu'il s'agissait en fait d'un traitement de surface au bitume liquide qui avait été appliqué l'année dernière pour aider à réduire la dégradation de l'ancien asphalte. Le circuit ayant été utilisé depuis, des éléments de ce traitement ont été usés sur la trajectoire, ce qui a donné à la surface un aspect bicolore.

Mais au-delà de l'aspect différent, le traitement a eu un impact sur les niveaux d'adhérence, notamment en raison du contraste entre les zones propres et abîmées du bitume. Alors que la FIA informe normalement les équipes avant les week-ends de course de toute modification matérielle apportée au circuit, aucune notification concernant ce traitement n'a été incluse dans les documents envoyés aux équipes et à Pirelli.

De plus, le fournisseur de pneus italien envoie normalement des ingénieurs avant une réunion de F1 pour fournir des données actualisées sur l'état de la piste, mais cela n'a pas été fait cette fois-ci parce que Pirelli n'avait aucun membre de son personnel disponible pour le faire. Ce n'est qu'à l'arrivée sur le circuit mercredi avec ses ingénieurs que le problème est apparu, ce qui a suscité une certaine surprise.

Interrogé sur le degré de communication avec la FIA au sujet du traitement, l'ingénieur en chef de la F1 Simone Berra a déclaré : "Nous n'avons reçu aucune indication de la part de la FIA au sujet du traitement. Nous n'avons pas eu d'indication, donc nous avons été surpris. Nous l'avons remarqué mercredi lors de l'inspection habituelle de la piste, et il était clair que cette surface était complètement différente de l'ancienne."

Motorsport.com croit savoir que l'absence d'avertissement concernant le revêtement a été discutée lors de la réunion des directeurs d'équipe avec Niels Wittich, le directeur de course de la F1, qui s'est tenue vendredi matin. Des sources suggèrent que si Wittich a admis être au courant des travaux effectués, il n'a pas jugé nécessaire d'en informer les équipes car il ne s'agissait pas d'un changement qui aurait pu avoir un impact matériel sur le niveau de performance de la piste ou nécessiter une modification de l'homologation.

Alors que les changements d'adhérence n'étaient certainement pas assez extrêmes pour donner lieu à un scénario aussi mauvais que celui de la Turquie en 2020, Simone Berra a ajouté qu'à l'avenir, il était clair que les circuits devraient rendre plus évident, en particulier avec la FIA, l'impact de tous les travaux effectués sur les sites visités par la F1.

Interrogé sur ce qui n'a pas fonctionné dans la communication sur ce sujet, Berra a déclaré : "Je pense qu'il faut demander à la FIA ce qui s'est passé mais ce n'est pas un changement de piste qui nécessite une réhomologation ou un contrôle de la part de la FIA."

"C'est la direction du circuit chinois qui l'a fait et elle aurait pu le faire sans en informer qui que ce soit. Je dirais que ce n'est pas la fin du monde, parce qu'en essais libres, le niveau d'adhérence s'est amélioré après quelques tours, et les pilotes ont pu terminer la séance. Je pense qu'à l'avenir, la FIA essaiera de travailler un peu plus étroitement avec le circuit pour comprendre à l'avance ce type d'informations."

La question du traitement de surface disparaîtra l'année prochaine, le circuit de Shanghai devant subir un resurfaçage complet cet été.

Avec Jonathan Noble