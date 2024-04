Vasseur et Ferrari confiants car avantagés par leur stratégie

Ferrari arrivait comme deuxième favori derrière Red Bull ce week-end à Shanghai, s'étant établi comme la deuxième force du plateau après l'écurie championne du monde depuis le début de la saison. Cependant, les deux pilotes Ferrari n'ont pu se qualifier sur les deux premières lignes lors des qualifications pour la course sprint, avec une cinquième position pour Carlos Sainz et une septième position pour Charles Leclerc, auteur d'une sortie du piste lors de son premier essai en QS3.

Évidemment, la pluie, invitée d'honneur de cette qualification, a permis de rebattre les cartes pour tout le monde et a notamment permis l'inscription d'une première ligne entièrement Britannique avec Lewis Hamilton en deuxième place et Lando Norris en pole, plus d'une seconde devant dauphin.

Frédéric Vasseur, directeur de Ferrari, est bien conscient de la difficulté causée par la météo changeante, il s'agissait en plus de la première fois que les pilotes roulaient sur cette piste fraîchement resurfacée, trempée.

"Les conditions de la QS3 étaient extrêmement difficiles et nous avons eu du mal à mettre les Intermédiaires en température, même si je pense que c'était la même chose pour tout le monde", déclare le Français au micro de Sky Sport en Italie.

"Nous devons voir si nous pouvons faire autre chose, mais c'était la première fois que la voiture roulait dans ces conditions extrêmes. Je pense aussi que le fait que l'asphalte ait été recouvert de bitume [liquide] n'a pas aidé les pilotes, mais c'est ainsi que les choses se sont passées. Nous allons analyser toutes les données pour voir ce que nous pouvons tirer de cette première séance sur le mouillé."

Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24, dans la voie des stands Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Malgré une qualification en deçà des attentes, Vasseur et Ferrari restent positifs pour la suite du week-end, sachant que l'écurie italienne semble posséder un avantage face aux autres équipes.

"Nous sommes les seuls à avoir gardé un train de pneus médiums et durs en plus ce matin. Nous avons l'avantage d'avoir encore un train de pneus médiums neufs pour demain alors que nos concurrents devront utiliser un train de médiums usagés."

"Cela signifie que nous aurons un plus grand choix de pneus pour demain. Mais, comme tout le monde, nous sommes un peu aveugles. Ce n'est pas un choix facile, nous n'avons fait que quelques tours ce matin."

"Nous devrons bien choisir le composé ce soir, car […] cela peut être un avantage pour demain, mais aussi une meilleure préparation pour dimanche, où les points sont attribués, donc nous devons nous concentrer là-dessus. Depuis le début du week-end, nous avons mis la priorité sur dimanche et nous ne voulons pas changer d'approche."