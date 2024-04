Alonso sauvé par la pluie : "Nous n'étions pas très compétitifs"

Même si les qualifications de ce vendredi ne concernent que la course sprint qui aura lieu samedi, pour Fernando Alonso, il s'agit de son meilleur résultat en qualifications cette saison. L'Espagnol a réussi à se hisser à la troisième position sur la grille après une QS3 qui s'est déroulée sous la pluie.

Le pilote Aston Martin, dont on connaît les talents sur piste mouillée, a su tirer son épingle du jeu dans des conditions plus que défavorables. Pourtant, les qualifications d'Alonso n'avaient pas très bien débuté. Septième lors de la QS1, le double champion du monde s'est fait peur en QS2 avec une huitième place avant de voir la pluie lui venir en aide lors de la dernière partie des qualifications.

"C'était assez stressant, pour être honnête", confie Alonso. "En QS1, on a regardé le radar et la menace de pluie était là dès la première seconde. Nous avons fait quelques progrès en QS1. Puis en QS2, c'est passé tout juste... parce que nous étions P8 ou P9 donc nous n'étions pas très compétitifs sur le sec".

"Il a plu à la fin de la QS3 et les conditions étaient un peu différentes à chaque tour. Les pneus s'amélioraient, mais le circuit était un peu moins bon avec plus de pluie, donc c'était difficile de juger le niveau d'adhérence et le niveau de risque que vous vouliez appliquer. Mais au final, je suis très heureux".

Lors de l'unique séance d'essais libres du week-end, Fernando Alonso (19e) s'est surtout concentré sur les longs relais en pneus durs. Cependant, le natif d'Oviedo ne se prononce pas encore sur le rythme de course de son AMR24.

"Je n'ai pas encore d'idée précise. Mais nous le saurons demain, car nous avons encore beaucoup de tours de course à faire ce week-end, la course sprint demain et bien sûr la course principale dimanche. On verra si l'on peut se qualifier correctement demain et voyons ce qu'il en est".

Avec Haydn Cobb et Oleg Karpov