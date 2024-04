Gagnez un week-end de course VIP à Monaco !

Sponsorisé par

Cette expérience exceptionnelle n'est qu'une partie de l'incroyable prix à gagner dans le cadre du concours MoneyGram Monaco Dream Weekend organisé par l'équipe MoneyGram Haas F1 Team, qui donne aux fans du Royaume-Uni et d'Europe la chance de remporter un voyage unique et inoubliable.

Course à domicile pour de nombreux pilotes de Formule 1, Monaco ne ressemble en rien aux autres rendez-vous du championnat. Avec ses rues incroyablement étroites, ses virages à grande vitesse, ses voitures qui filent devant les piscines, les yachts et les restaurants de luxe, Monaco offre une expérience et des sensations comme nulle part ailleurs.

Organisé depuis 1929, le Grand Prix de Monaco fêtera sa 95e édition cette année et il est l'un des joyaux de la "Triple Couronne" du sport automobile aux côtés des 500 Miles d'Indianapolis et des 24 Heures du Mans. Un rendez-vous considéré comme l'une des trois courses qu'il faut gagner dans sa vie et un événement incontournable pour les fans de la discipline.

Nico Hülkenberg, pilote de l'écurie MoneyGram Haas F1 Team, déclare : "C'est l'une de mes courses préférées. Nous nous rendons dans de nombreux endroits exceptionnels comme Miami, Melbourne, Las Vegas, Singapour, mais le rodéo de Monte-Carlo représente un autre niveau d'intensité et un énorme défi."

Si vous êtes l'heureux gagnant du concours MoneyGram Monaco Dream Weekend, vous et votre invité embarquerez pour Nice depuis l'aéroport le plus proche de chez vous, pour profiter d'un séjour de quatre nuits au luxueux Hyatt Regency Hotel et de deux jours au Grand Prix de Monaco.

Le samedi, vous pourrez profiter des qualifications depuis la terrasse Ermanno, un espace couvert au septième étage du palace situé au premier virage du circuit, Sainte-Dévote. De quoi profiter d'une vue inégalée sur une grande partie du circuit, de la sortie du tunnel jusqu'au port.

Le jour de la course, vous vous rendrez au port Hercule où vous serez au cœur de l'action à bord du prestigieux Superyacht Eleni. Vous vivrez tout le prestige et le glamour de Monaco depuis un poste d'amarrage de premier choix en bord de piste, entre les virages 11 et 12.

Ce lot incroyable offre un mélange ultime de luxe et d'ambiance monégasque, avec repas et boissons all-inclusive (cocktails, vin mousseux, bière, vin et boissons non alcoolisées), diverses animations, ainsi que la visite d'une star de la F1.

MoneyGram va également faire gagner deux polos MoneyGram Haas F1 Team, une paire de casquettes MoneyGram Haas F1 Team dédicacées et 2 000€ à dépenser, afin de profiter au maximum de cette expérience incroyable.

Pour remporter ce prix exceptionnel MoneyGram Monaco Dream Weekend, il vous suffit de répondre à la question suivante : "Qu'est-ce qui motive vos rêves ?" Rendez-vous sur moneygram.com et offrez-vous la chance de vivre le week-end de rêve absolu avec l'écurie MoneyGram Haas F1 Team.

Le concours MoneyGram Monaco Dream Weekend avec MoneyGram Haas F1 Team s'adresse aux résidents du Royaume-Uni, de l'Irlande, de la France, de l'Espagne, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Autriche, de la Belgique, des Pays-Bas, de la Suisse, de la Suède et de la Norvège. Les participants doivent être majeurs. Le concours est maintenant ouvert et se termine le 5 mai 2024. Le tirage au sort aura lieu le mardi 7 mai 2024.