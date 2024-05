Newey regrette un départ annoncé le jour des 30 ans de la mort de Senna

Le 1er mai dernier, après plusieurs mois de rumeurs, Red Bull annonçait le départ prochain d'Adrian Newey de son rôle de directeur technique en chef de l'écurie F1. Une date bien entendu largement marquée par la commémoration du souvenir d'Ayrton Senna et de Roland Ratzenberger, décédés les 30 avril et 1er mai 1994 lors du week-end du Grand Prix de Saint-Marin.

Amené à évoquer le contexte de cette annonce, dans le cadre d'une interview réalisée par l'ancien directeur d'équipe Eddie Jordan pour la chaîne YouTube "Oyster Yachts", Newey a ouvertement reconnu que le timing de cette officialisation n'avait pas été le meilleur, d'autant plus qu'il était lui-même au cœur de cette tragédie, étant l'un des concepteurs de la FW16 au volant de laquelle le Brésilien s'est tué.

"Miami a vraiment été une course étrange pour moi parce que la nouvelle venait juste d'être annoncée dans la presse. Une journée très malheureuse : c'était le 1er mai, date du 30e anniversaire des horribles événements d'Imola. Un jour très difficile et très regrettable pour la publication de ce communiqué de presse."

"Mais le Grand Prix de Miami lui-même a été étrange parce que j'étais là dans un rôle stratégique, donc sur le muret des stands, mais je n'étais impliqué dans aucune des décisions d'ingénierie ni dans aucune des réunions d'ingénierie. Je n'ai fait qu'être baladé pour la presse, en gros. Ce n'est donc pas ce qui me fait vibrer."

Quant à l'importance médiatique de son départ, il a expliqué : "Je n'y ai jamais vraiment réfléchi, alors je n'ai jamais imaginé qu'il s'agirait d'une grande nouvelle, pour être tout à fait honnête. Je n'y ai jamais vraiment pensé. Alors le fait que ce soit dans tous les journaux, à la télé et tout ça, ça m'a un peu choqué."

Des vacances avant un retour aux affaires

Adrian Newey va prendre du repos mais ne restera pas bien loin de la F1.

Sur son avenir, Newey a répété qu'il allait d'abord prendre le temps de faire une pause, tout en précisant qu'il s'attendait à retrouver un challenge sportif par la suite. "Si vous m'aviez demandé il y a 15 ans si, à l'âge de 65 ans, j'envisagerais sérieusement de changer d'équipe, d'aller ailleurs et de faire quatre ou cinq ans de plus, je vous aurais répondu que vous êtes complètement fou."

En cela, il explique avoir à la fois été influencé par la longévité de figures comme Roger Penske ou Bernie Ecclestone, mais également par le destin de son propre père, décédé en 2008 après avoir souffert de plusieurs hémorragies cérébrales qui l'ont affaibli. "C'est un peu émouvant de le dire, mais il s'est un peu perdu dans sa retraite", a déclaré Newey à propos de son père. "Je pensais qu'il serait très heureux de continuer à bricoler des voitures et d'autres choses, mais il a un peu perdu son mojo."

"J'ai demandé à deux des personnes que je respecte le plus, Bernie et Roger Penske, quel était leur secret, parce qu'ils n'ont jamais cessé d'avancer et que, pour leur âge, ils sont d'une agilité mentale et physique phénoménale. Ils m'ont tous deux répondu que le cerveau était comme un muscle, qu'il avait besoin d'exercice et qu'il fallait donc continuer à faire ce que l'on faisait."

Comme le dit Forrest Gump à la fin de sa longue course, je me sens un peu fatigué pour l'instant, mais à un moment donné, je repartirai probablement pour un tour.

"J'ai toujours voulu travailler dans le monde de la course automobile en tant que designer depuis l'âge de huit ou dix ans et j'ai eu la chance de concrétiser cette ambition en décrochant un premier emploi et en travaillant dans le monde du sport automobile depuis lors", a-t-il ajouté.

"J'aime ce que je fais, c'est pourquoi chaque jour est un bonus. Je pense qu'à un moment donné, je prendrai un peu de vacances et, comme le dit Forrest Gump à la fin de sa longue course, je me sens un peu fatigué pour l'instant, mais à un moment donné, je repartirai probablement pour un tour."

"Ce qui est formidable dans la course automobile, c'est qu'elle peut être très douloureuse, mais toutes les deux semaines environ, ou plutôt toutes les semaines, vu la tournure que prend le calendrier, vous savez où vous en êtes. C'est donc ce retour d'informations qui, je pense, donne toute sa vitalité à l'ensemble. Je suppose que c'est ce à quoi je me suis habitué au fil des ans et je sais que cela me manquerait si je ne le faisais plus."

