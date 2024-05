Comment Vasseur voit l'impact de Hamilton chez Ferrari

En début d'année, Ferrari et Lewis Hamilton ont surpris le monde de la Formule 1 avec l'annonce de l'arrivée du Britannique au sein de la Scuderia pour 2025, aux côtés de Charles Leclerc. À la tête du palmarès le plus étoffé de la discipline reine, Hamilton débarquera à Maranello à l'âge de 40 ans. Les attentes seront évidemment grandes sur le plan sportif, mais pour Frédéric Vasseur, qui en avait jusqu'ici peu parlé par respect pour Carlos Sainz, c'est au-delà que l'impact doit se faire ressentir.

Dans un entretien exclusif avec Motorsport.com, le directeur de Ferrari a ainsi déclaré : "L'apport de Lewis ou d'un autre pilote ne se limite pas à un temps au tour en qualifications et ainsi de suite. [Ça], c'est la finalité du travail, ce que nous pouvons tous voir collectivement samedi ou dimanche, [mais] en fin de compte, le travail du pilote est beaucoup plus vaste."

"Il commence parfois six ou huit mois avant la saison, de façon à pouvoir travailler sur le projet suivant, à apporter sa propre expérience, son propre point de vue sur ce que nous pouvons faire, ou comment nous pourrions le faire, et ainsi de suite."

Pour Frédéric Vasseur, la Scuderia Ferrari actuelle est encore un peu "verte". Photo de: Mark Sutton / Motorsport Images

Du haut de ses nombreuses victoires et saisons en Formule 1, Hamilton représente pour Vasseur une recrue de choix au moment d'essayer de placer Ferrari dans la meilleure direction possible, d'autant plus avec un groupe de gens qui demeure, selon lui, encore jeune et surtout pas encore habitué aux victoires. "Je pense que nous sommes encore une jeune équipe. Ce n'est pas seulement une question d'âge, c'est une question d'expérience et de victoires communes."

"Cela signifie que nous sommes assez verts, ou assez jeunes, et que l'arrivée de quelqu'un avec un tel bagage et une telle expérience aura sans aucun doute un impact sur l'équipe. Nous aurons le temps d'en discuter avec Lewis et, pour moi, dans le processus de construction de l'équipe, il faut avoir une vision à long terme et pour le prochain cycle. Je ne parle pas que de 2024 ou 2025, c'est un cycle et c'est là que nous devons avancer."

"Nous avons déjà fait quelques progrès par rapport à il y a 12 mois, en impliquant les pilotes beaucoup plus tôt dans le projet et en élaborant les caractéristiques de la voiture avec eux. Je pense que nous allons dans la bonne direction. Mais il est certain que Lewis apportera une valeur ajoutée."

En toute discrétion

Annoncé le 1er février, ce transfert a donc eu l'effet d'une véritable bombe dans le monde du sport automobile. D'autant plus que l'effet de surprise était total puisque les rumeurs de l'arrivée de Hamilton à Maranello se sont ébruitées seulement le matin avant l'annonce officielle de Ferrari et Mercedes.

Vasseur s'est vu satisfait de voir que l'écurie italienne avait pu contenir les rumeurs presque jusqu'au bout, assurant que l'information ne venait pas de Maranello et ajoutant dans un sourire que "quelqu'un au Royaume-Uni" l'avait "volontairement" faite fuiter.

"J'ai vraiment apprécié le fait que nous soyons un petit groupe, que nous ayons travaillé pendant des mois et que nous ayons pu aller jusqu'au bout sans qu'il y ait de fuites. C'était une bonne expérience."

Le Français a également rappelé les fois où, par le passé, Ferrari avait été victime de fuites d'informations, dont il a lui-même été le protagoniste avant même de prendre la tête de l'équipe. "Nous avons eu quelques fuites au début, quand j'ai rejoint l'équipe, et même avant, parce que j'ai compris dans la presse que j'irais chez Ferrari avant même d'entamer les discussions avec Ferrari", a ajouté Vasseur.

"Au cours des six derniers mois, il y a eu des rumeurs dans la presse, mais il s'agissait de rumeurs et non de véritables fuites de la part de l'équipe. Il y a eu l'histoire avec [Adrian] Newey vu à Bologne, parce que Newey allait au Mugello [pour des essais]. Ce n'est pas une fuite !"

"Je ne veux pas porter de jugement sur le passé, mais je ne peux pas me plaindre. J'ai eu plus de fuites chez Renault, par exemple. Chez Renault, je disais quelque chose dans le débriefing, et puis c'était dans l'après-midi sur les sites web."

Avec Jonathan Noble