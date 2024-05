Haas "accorde plus d'importance" aux EL1 de Bearman qu'à la F2

Nico Hülkenberg a annoncé il y a quelques semaines son engagement avec Audi, il quittera donc Haas F1 à la fin de la saison pour s'engager avec Stake F1. C'est un baquet de plus à pourvoir pour 2025, cette fois au sein de l'écurie américaine.

L'un des favoris pour reprendre le volant de Hülkenberg est le jeune Oliver Bearman, actuellement pilote de réserve pour Ferrari et Haas. Engagé en Formule 2 aux côtés d'Andrea Kimi Antonelli avec Prema Racing, le Britannique avait fait sensation en remplaçant Carlos Sainz lors du Grand Prix d'Arabie saoudite à la dernière minute, quand l'Espagnol avait dû se faire opérer de l'appendicite en urgence. Auteur d'un superbe Grand Prix, il avait terminé à la septième place devant notamment Lando Norris et Lewis Hamilton.

Ayao Komatsu, directeur de l'équipe Haas, s'est exprimé au sujet de la possible montée de Bearman en F1 la saison prochaine, insistant sur l'importance de l'adaptation du jeune pilote à la catégorie reine du sport automobile, que le Japonais semble mieux valoriser que ses résultats en F2.

"C'est une combinaison. Il a besoin d'être performant en F2, c'est certain", explique Komatsu. "Mais lorsque nous travaillons directement avec lui, il faut comprendre tous les tenants et aboutissants, tout l'environnement ou le raisonnement qui sous-tend certaines choses. Alors oui, j'accorderais probablement plus d'importance à ce que nous faisons avec lui, à la façon dont il se comporte dans notre environnement. Mais bien sûr, il doit être performant en F2. C'est clair."

Bearman fera néanmoins à coup sûr plusieurs apparitions en F1 cette saison. Le pilote de 18 ans sera au volant d'une des VF-24 de l'écurie Haas lors de six séances d'essais libres au cours de l'année. À Imola ce week-end, mais également à Barcelone, à Silverstone, au Hungaroring, au Mexique et à Abu Dhabi.

"Nous avons prévu six séances [de EL1] pour lui, donc nous verrons la première à Imola", ajoute Komatsu. "Nous sommes vraiment impatients de voir comment nous pouvons le développer et comment nous pouvons travailler ensemble."

Le Britannique avait déjà effectué deux séances d'essais libres la saison passée au Mexique et à Abu Dhabi. Des séances qui semblaient avoir plu à Komatsu qui, pas encore directeur de l'écurie à ce moment-là, avait qualifié Bearman d'"impressionnant", déclarant qu'il ne lui avait donné "aucune raison de se plaindre".

Oliver Bearman dans la SF-24 de Carlos Sainz au Grand Prix d'Arabie saoudite. Photo de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Interrogé sur l'apparition du pilote F2 lors des EL1 du Grand Prix d'Émilie-Romagne et questionné pour savoir si celle-ci serait influencée par le départ de Hülkenberg, Komatsu a déclaré avoir d'autres choses en tête, le principal objectif étant toujours de voir l'évolution de Bearman dans l'environnement versatile de la F1.

"Cela ne change pas [les programmes], parce qu'en tant qu'équipe, vous avez un objectif pour le week-end, vous avez une idée claire de ce que vous devez tirer des EL1, 2 et 3 pour préparer vos qualifications et votre course. Cette approche ne change donc pas", continue le Japonais.

"Mais il s'agit plutôt de savoir si le pilote comprend ces objectifs. Peut-il jouer un rôle important dans la réalisation de ceux-ci ? Si ce jeune pilote n'est intéressé que par, disons, le fait de montrer à tout le monde à quel point il est rapide en étant pied au plancher tout le long, ce n'est pas vraiment une approche mature."

"Mais Ollie n'est pas comme ça. Ce qu'Ollie a montré au Mexique et à Abu Dhabi, c'est qu'il a la vitesse. Mais il comprend vraiment la situation dans son ensemble et il peut jouer un rôle positif en contribuant à l'équipe. J'aimerais que cela continue."

"De plus, à un moment ou à un autre, il sera confronté à un problème. Peut-être qu'il aura un problème sur la voiture qui lui fera perdre la moitié d'une séance. Comment réagira-t-il dans ce genre de conditions ? Cela sera intéressant à suivre."

Komatsu a indiqué que si Bearman parvenait à cocher toutes les cases, il serait "bien sûr" logique de le promouvoir au poste de pilote titulaire chez Haas en 2025.

Avec Alex Kalinauckas et Jake Boxall-Legge