Stake F1 admet que Sainz est bien une cible prioritaire pour Audi

Sauber, la structure derrière l'écurie Stake en Formule 1, deviendra dès 2026 l'écurie officielle Audi, alors que le constructeur allemand prépare depuis l'été 2022 son arrivée dans la discipline reine. Dans ce cadre, l'équipe a déjà recruté Nico Hülkenberg pour 2025, mais parmi les rumeurs les plus persistantes figure le nom de Carlos Sainz, associé dès l'annonce de son départ de Ferrari à la marque allemande, notamment en raison des liens entre elle et son père.

Interrogé par Motorsport.com sur la shortlist de son équipe pour le baquet restant en 2025, le responsable de l'écurie, Alessandro Alunni Bravi, a lancé : "Tout le monde sait qu'il y a un top pilote qui est disponible sur le marché, c'est Carlos Sainz. Je pense que tout le monde aimerait avoir Carlos."

"C'est l'un des meilleurs pilotes. Il se montre extrêmement mature, c'est un bon pilote pour développer la voiture, pour diriger l'équipe en matière de développement, mais en même temps il est très régulier, très fort à la fois en qualifications et en course. Je crois que Ferrari possède l'un des meilleurs duo de pilotes."

"Mais nous savons aussi que le marché des pilotes ne dépend pas que de nous. Il dépend de différents facteurs. Et il y a beaucoup d'équipes qui discutent avec des pilotes. Et il y a plusieurs options pour notre équipe. Nous évaluerons la situation, mais maintenant que nous avons annoncé Nico, nous ne sommes pas pressés de faire ce choix. Nous n'en sommes qu'au tout début."

Alessandro Alunni Bravi et Valtteri Bottas. Photo de: Andy Hone / Motorsport Images

Quand il est demandé au dirigeant italien à quel stade se trouvent ces discussions et si les titulaires actuels que sont Valtteri Bottas et Zhou Guanyu ont une chance de poursuivre l'aventure, Alunni Bravi de répondre : "Nous discutons avec [Sainz] et avec d'autres pilotes. Nous discutons également avec nos pilotes actuels."

"Mais c'est la raison pour laquelle nous ne sommes pas pressés, car nous avons désormais sécurisé l'un des deux baquets. Maintenant, cela nous laisse plus de temps. La décision n'est pas facile à prendre. Car, bien sûr, nous avons deux bons pilotes qui sont avec nous depuis trois ans et qui obtiennent de bons résultats."

"Il y a Carlos, il y a d'autres pilotes, et nous devons réfléchir parce que nous prenons une décision qui n'a pas seulement un impact sur 2025, mais aussi sur l'avenir de l'équipe d'usine Audi. Je dirais donc que la durée du contrat, la combinaison possible... le line-up des pilotes est important. Ce n'est pas seulement la décision d'un seul pilote. Et toutes les options sont sur la table, à commencer par nos deux pilotes actuels, pour trouver [celui] qui pourrait s'intégrer dans le projet global."

L'avenir de Carlos Sainz, vainqueur du GP d'Australie cette année, est également lié à Red Bull, où le baquet de Sergio Pérez pourra potentiellement se libérer en fin de saison. Le conseiller de la firme autrichienne, Helmut Marko, a toutefois déclaré le mois dernier que l'Espagnol avait reçu "une offre très lucrative d'Audi, que [Red Bull ne peut] pas égaler ou battre".

Avec Charles Bradley et Mandy Curi