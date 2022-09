Nicholas Latifi va quitter Williams

Charger le lecteur audio

Trois saisons complètes et (normalement) 61 Grands Prix, c'est donc le temps qu'aura duré l'aventure Williams pour Nicholas Latifi. Le Canadien âgé de 27 ans, qui semble depuis plusieurs mois sur un siège éjectable au sein de l'écurie britannique, ne sera pas reconduit pour 2023. C'est ce que la structure a annoncé via un communiqué ce vendredi.

Débuté en 2020 aux côtés de George Russell, le partenariat avec le vice-Champion F2 2019 a été marqué par d'importantes difficultés à se hisser au niveau de ses différents équipiers et à produire des performances suffisamment probantes sur la durée. Sa meilleure saison aura indubitablement été 2021 où, jusqu'ici, il a signé ses deux seules arrivées dans le top 10 en discipline reine, à savoir à la septième place lors du mouvementé Grand Prix de Hongrie et la dixième position lors du très court GP de Belgique.

Sous l'égide de la nouvelle réglementation technique et dans le contexte pesant pour lui de la fin de saison 2021 (il a été victime de menaces suite à la sortie de piste qui a provoqué le désormais fameux Safety Car d'Abu Dhabi l'an passé), la campagne 2022 de Latifi n'a pas démarré sous les meilleurs auspices et il n'a que très rarement su jouer au niveau de performance affiché par son nouvel équipier, Alex Albon.

"Je tiens à profiter de cette opportunité pour remercier tout le monde chez Williams Racing, tous les gens à l'usine et tous ceux avec qui je travaille sur les circuits, pour ces trois dernières années", a déclaré Latifi. "Mes débuts en F1 ont été décalés à cause de la pandémie, mais j'ai fini par débuter en Autriche et, même si nous n'avons pas obtenu ensemble les résultats que l'on espérait, ce fut une aventure fantastique."

"Décrocher mes premiers points en Hongrie l'an dernier reste un moment que je n'oublierai jamais, et je vais passer au chapitre suivant de ma carrière en gardant des souvenirs particuliers de mon passage au sein de cette équipe dévouée. Je sais qu'aucun d'entre nous ne cessera ses efforts jusqu'à la fin de la saison."

Il était clair depuis plusieurs mois que Latifi était loin d'être le favori à sa propre succession en vue de 2023, des rumeurs faisant même état d'un possible remplacement en cours de saison 2022. Les regards se tournent principalement vers Logan Sargeant (sous réserve d'obtention de la Super Licence) et Nyck de Vries (qui l'a battu en qualifications et en course lors de sa pige de Monza) pour lui succéder, mais d'autres candidatures comme celles d'Antonio Giovinazzi, Mick Schumacher ou encore Jack Doohan sont évoquées.

"Au nom de toute l'équipe, je tiens à dire un immense merci à Nicholas pour ses trois années de travail acharné chez Williams", a déclaré Jost Capito, le directeur de l'équipe de Grove. "C'est quelqu'un qui a un grand esprit d'équipe et une excellente attitude envers ses collègues, son travail est apprécié et respecté dans toute l'entreprise. Notre période commune touche maintenant à sa fin, mais je sais qu'il s'investira pleinement pour concrétiser ce que l'on peut faire ensemble pour le reste de la saison. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir, dans le cockpit comme en dehors."