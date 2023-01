Norris a discuté avec plusieurs écuries avant de prolonger chez McLaren

Charger le lecteur audio

Membre de l'écurie McLaren depuis début 2017, abordant sa cinquième saison comme titulaire à Woking, Lando Norris semble y être comme un poisson dans l'eau. Ce n'est pas un hasard s'il a signé un nouveau contrat avec l'équipe en février dernier, cet accord portant jusqu'à fin 2025 ; cela fera déjà du partenariat Norris/McLaren l'un des plus durables dans l'Histoire de la Formule 1.

Pourtant, cela n'a pas empêché le Britannique d'explorer d'autres pistes avant d'accepter cette prolongation de contrat. Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner avait révélé en novembre avoir tenu des discussions préliminaires à plusieurs reprises avec l'intéressé : "Nous avons parlé à Lando quelques fois au fil des années. Mais chaque fois que nous avons eu une conversation, il a signé un contrat avec McLaren le lendemain."

Manifestement, il n'y a pas que la structure de Milton Keynes qui est dans ce cas, mais d'après Norris, c'est un scénario tout à fait naturel. "Tout d'abord, les discussions que j'ai indiqué avoir eues avec Red Bull sont quelque chose de général", déclare-t-il à Motorsport.com. "Tous les pilotes essaient de parler à toutes les équipes. Pas toujours, cependant. C'est pourquoi j'ai signé un si long contrat, afin de ne pas devoir me préoccuper de tout ça pendant un moment."

"Mais dès qu'on arrive en fin de contrat, on souhaite toujours discuter avec autant de personnes que possible afin d'évaluer les options et de savoir ce qui pourrait être une meilleure voie. Ce n'était donc pas qu'avec Red Bull. C'étaient différentes discussions avec différentes personnes."

"'Que pourrait-il se passer maintenant ? Que pourrait-il éventuellement arriver à l'avenir ?' Tout le monde a ces discussions. Tout le monde fait ça en fin de contrat. C'est un fait. Mais j'ai signé un long contrat car je ne voulais pas penser à ces choses-là."

Norris va ainsi pouvoir se concentrer sur ses performances lors des deux saisons à venir, après quoi il aura à nouveau l'occasion d'évaluer ses options. "Je savais que s'il n'y avait rien de suffisamment tentant à aller faire, surtout pour moi et compte tenu de ma situation actuelle dans ma carrière et à mon âge, McLaren était de loin ma meilleure option. Je suis sûr que dans quelques années, la situation se représentera : je serai en fin de contrat. Mais pour l'instant, je suis très heureux et je n'ai besoin de penser à rien de tout ça. Je n'y pense que le moment venu", conclut le jeune Anglais.

Propos recueillis par Matt Kew

