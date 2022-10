Norris estime que Verstappen a tenté de le bloquer

Charger le lecteur audio

La pole position du Grand Prix du Japon est la propriété de Max Verstappen à Suzuka, mais le résultat est en sursis, alors que les commissaires enquêtent sur un incident survenu en Q3 entre le pilote Red Bull et Lando Norris. Les deux hommes seront entendus avant que ne tombe une décision.

Au centre de leur attention, la fin du tour préparatoire qui a précédé la première tentative des deux hommes lors de la dernière partie des qualifications. Lando Norris, après avoir laissé Max Verstappen prendre du champ devant lui, s'est élancé dans la pleine charge précédent le 130R, juste après lequel il est tombé sur le Néerlandais qui, au ralenti, venait de remettre les gaz en manquant de perdre le contrôle de sa monoplace. Grâce à un réflexe in extremis et en coupant dans l'herbe à l'intérieur, le pilote McLaren est parvenu à éviter tout contact, mais la direction de course a aussitôt noté l'incident avant de le transmettre aux commissaires, qui ont ouvert une enquête.

"Je pilotais assez lentement, et j'ai voulu accélérer mais mes pneus étaient assez froids, donc je me suis fait une grosse chaleur", a simplement expliqué Max Verstappen à l'issue de la séance. "Après, bien sûr, Lando a essayé de me dépasser au même moment donc il a un peu dû m'éviter. Mais heureusement, il ne s'est rien passé."

Max Verstappen risque une sanction si son pilotage est considéré comme "erratique" ou "imprévisible" par les commissaires et si ses explications ne les satisfont pas. Une pénalité que Lando Norris juge d'ores et déjà inévitable, l'Anglais mettant à mal la version de son homologue en estimant qu'il a tout fait pour qu'il ne le double pas.

"On dépasse toujours avant le dernier virage, même si tout le monde est toujours d'accord pour ne pas le faire, tout le monde le fait", a réagi le pilote McLaren au micro de Sky Sports. "Ça n'a pas d'importance. Il aurait fait la même chose s'il était dans ma situation, mais je ne me serais pas déporté sur lui si j'avais été dans sa situation." Interrogé sur une pénalité à venir pour le Champion du monde en titre, Lando Norris s'est avancé de manière catégorique : "Oui, c'est certain", a-t-il répondu.

Directeur de Red Bull Racing, Christian Horner n'adhère pas à la vision des faits proposée par Lando Norris et défend son pilote, précisant que les deux hommes s'étaient "suivis tout le long du circuit jusqu'à ce moment-là".

"Je ne pense pas qu'il ait essayé de bloquer Lando, je pense simplement qu'il ne s'attendait pas à ce que quelqu'un soit sur un tour de sortie à ce moment-là, si près de la chicane", a-t-il ajouté auprès de Sky Sports. "Il faisait chauffer ses pneus, se préparait à se lancer dans son tour."