Norris exhorte la FIA à tirer des leçons des crashs de Miami

Le Grand Prix de Miami a été marqué par deux accidents à relative faible vitesse dans une zone lente du circuit (l'enchaînement des virages 13 et 14), mais qui se sont avérés bien plus violents et destructeurs qu'attendu.

Lors des Essais Libres 2, Carlos Sainz a perdu sa Ferrari F1-75 au freinage avant d'aborder la chicane et est parti en tête-à-queue contre le muret en béton qui se trouvait à l'extérieur. L'Espagnol, endolori au niveau du cou pour le reste de l'épreuve, a suggéré lors du briefing des pilotes le même jour que des barrières Tecpro pourraient être placées à cet endroit.

Rien n'a été fait par la direction de course et les organisateurs, et le lendemain, lors des EL3, c'est Esteban Ocon qui a commis une erreur similaire pour un accident légèrement plus violent. Dans le choc, le châssis de l'Alpine A522 a été abimé et le Français a dû changer de cellule de survie, manquant ainsi les qualifications et étant de fait relégué au dernier rang sur la grille. S'exprimant à ce sujet à chaud, Ocon déplorait devant les médias l'absence de Tecpro.

À l'heure actuelle, nous n'avons pas l'impression d'être entendus Lando Norris

Finalement, plusieurs autres pilotes ont regretté publiquement la rigidité des instances sur le sujet. Lando Norris fait partie de ceux-ci, et il s'attend à ce que cette question soit encore sur la table lors du prochain Grand Prix, à Barcelone. "Je suppose que nous apprenons de nos erreurs, et j'espère qu'ils apprendront de ce qui s'est passé", a déclaré le pilote McLaren après la course.

"En tant que pilotes, nous comprenons les choses différemment de quelqu'un qui ne pilote pas la voiture. Il est important que, lorsque nous donnons des conseils, ils soient pris en compte et que des mesures soient prises, en particulier lorsque je pense qu'il y a une conséquence beaucoup plus importante à ne pas avoir un Tecpro là que s'il y en avait un, par exemple."

"Surtout quand ça arrive une fois, qu'on dit quelque chose, [et] que rien n'est fait. Cela s'est reproduit, et c'était encore pire. Les gens doivent juste nous écouter. C'est nous qui pilotons les voitures. Nous en savons plus qu'eux sur beaucoup de choses, ils en savent plus que nous sur certaines. Nous devons juste travailler davantage ensemble. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas l'impression d'être entendus."

Les commissaires viennent en aide à Esteban Ocon après son crash

Norris a ajouté qu'il s'agissait d'un "point de sécurité assez important" sur lequel la FIA n'avait pas suivi l'avis des pilotes, et qui était "également coûteux" financièrement. "Ça a fissuré un châssis pour Esteban. Il faut juste qu'ils agissent un peu plus."

Le directeur d'Alpine, Otmar Szafnauer, a déclaré qu'il était facile, avec le recul, d'estimer qu'une décision différente aurait dû être prise pour ce virage à Miami. Toutefois, il appelle à des changements pour l'avenir. "Si nous regardons en arrière, la FIA devrait elle aussi procéder à un examen", a-t-il déclaré.

"Mon opinion personnelle est que si nous avions eu une barrière Tecpro à cet endroit, cela aurait été plus sûr. Le travail de la FIA n'est pas de protéger les voitures, mais la protection des voitures et des pilotes est fortement corrélée. Si la voiture est endommagée, le pilote peut l'être aussi."

Szafnauer d'ajouter : "L'autre chose que nous devrions peut-être examiner est la question de la troisième voiture. Par le passé, il y avait le mulet [une troisième voiture qui était quasiment prête à l'emploi si jamais la voiture d'un des deux pilotes connaissait un problème, ndlr]. Je ne pense pas que nous ayons besoin de revenir à un mulet, car il faudrait des personnes supplémentaires. Si la voiture est un peu plus construite avec les mêmes pièces que celles que vous avez déjà ici, alors il y a une meilleure chance de la préparer pour les qualifications."