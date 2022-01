Norris fier de son honnêteté et de son impact sur la santé mentale

Lando Norris, qui bénéficie d'un grand soutien de la part des jeunes fans depuis son arrivée dans la catégorie reine, en 2019, ne cache pas qu'il éprouve par moments des difficultés à gérer la charge mentale que représente le rôle de pilote de Formule 1. Tout particulièrement, le Britannique garde un mauvais souvenir du stress vécu lors de ses premiers Grands Prix, où la peur de perdre sa place chez McLaren était omniprésente.

Mais après avoir été aidé pour régler les problèmes auxquels il était confronté auparavant, Norris est aujourd'hui dans une bien meilleure situation. Le pilote McLaren s'est confié sur le sujet il y a quelques mois et depuis, il est devenu un phare pour ses fans. Selon lui, le fait d'avoir été honnête sur ses difficultés a été très bénéfique.

"Je suis très heureux de voir plus de gens prendre la parole sur le sujet et réaliser que cela ne fera que venir en aide à eux et aux autres", a-t-il commenté. "Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. Je pense que cela ne peut que vous aider à vous améliorer, ce sera certainement le cas si vous êtes soutenu par un grand nombre de personnes ou si beaucoup de gens vous regardent lorsque vous prenez la parole. Vous ne ferez qu'aider les personnes qui ont aussi des difficultés."

Le Britannique a ajouté que les commentaires de ses fans sur son attitude sur le sujet avaient été très positifs : "Je suis très heureux et fier de faire partie de ce groupe de personnes étant heureux et confiant au moment d'en parler. Mes fans et mes followers ont été les éléments les plus importants m'ayant fait réaliser qu'il était bon d'en parler, surtout lorsque j'y ai fait allusion les premières fois."

"Avant même que j'en parle publiquement, certains d'entre eux me disait à quel point cela les aidait et que j'avais un impact sur eux. Avec le temps, je me suis rendu compte que l'impact que je pouvais avoir sur des centaines ou des milliers de personnes était énorme. Quand j'ai commencé à recevoir des messages me disant que j'aidais [mes fans], qu'ils se sentaient mieux, ou que leurs amis ou leur famille se sentaient mieux, c'était assez incroyable."

"Donc plus je voyais cela, plus je me rendais compte de l'impact que je pouvais avoir [...]. C'est pourquoi j'ai pensé qu'il valait mieux en parler plus ouvertement et dans le monde entier pour essayer d'aider autant de personnes que possible."