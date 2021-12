Norris "nerveux" d'être juste derrière Verstappen et Hamilton

Ce dimanche, au Grand Prix d'Abu Dhabi, tous les regards seront tournés vers la première ligne de la grille de départ, composée des deux prétendants au titre, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Cependant, contre toute attente, c'est Lando Norris qui se trouvera juste derrière eux, auteur de l'un des meilleurs résultats de sa jeune carrière avec la troisième place des qualifications. Le Britannique de 22 ans reconnaît être quelque peu intimidé par cet événement.

"Je suis un peu nerveux, c'est un peu comme si je voulais juste rester là où je suis et regarder les événements se dérouler dans les premiers tours, voire pendant toute la course", commentait Norris en sortant de sa monoplace. "Je ne veux pas trop m'impliquer là-dedans car cela peut causer beaucoup de polémiques. Je ne sais pas si je vais tenter un dépassement ou non... Mais je ferai de mon mieux, et si j'ai une opportunité, je la saisirai."

Plus tard, en conférence de presse, il a ajouté : "J'ai la meilleure vue pour demain, alors je suis très enthousiaste. On verra comment ça se passera. C'est un vrai plaisir d'être dans cette position de voir tout ce qui s'est passé cette saison entre Max et Lewis, de regarder leurs batailles et leurs luttes, car j'ai beaucoup de respect pour eux."

C'est en tout cas une performance fort appréciable après plusieurs Grands Prix difficiles pour McLaren, qui restait sur six courses sans placer la moindre monoplace dans le top 5 en qualifications, plus précisément depuis... la pole position de Norris en Russie.

Initialement perplexe quant aux raisons d'un tel résultat, l'Anglais l'attribue finalement au tracé de Yas Marina. "Je suis très content", se délecte-t-il par ailleurs. "Je suis très surpris d'être là. Tout le week-end, nous avons eu bon espoir de faire une bonne performance en qualifications. Je suis surtout content du tour que j'ai fait en Q3, j'ai vraiment tout assemblé, c'était un bon tour propre. Je suis devant les gens que je veux devancer, alors je suis content." Les Ferrari de Carlos Sainz et Charles Leclerc se sont qualifiées cinquième et septième respectivement, Daniel Ricciardo étant relégué au dixième rang.

