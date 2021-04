Norris pas choqué par le rythme de Ferrari à Imola

Le mois dernier, lors du premier Grand Prix de la saison, McLaren est parvenu à conserver son statut de "meilleur des autres", acquis en 2020, puisque Lando Norris a pris le drapeau à damier en quatrième position, précédé par les Mercedes et la Red Bull de Max Verstappen. En revanche, l'ordre n'est pas aussi clair à Imola, théâtre de la deuxième course de l'année. En essais libres, Ferrari a fait un grand bon en avant par rapport à sa prestation à Bahreïn, Charles Leclerc et Carlos Sainz ayant bouclé les deux séances dans le top 6.

Lors de la séance de l'après-midi, l'Espagnol était le pilote Ferrari le mieux classé, en quatrième position, tandis que son équipier Leclerc, cinquième, était en mesure de ravir le meilleur temps avant de connaître un accident dans les dernières minutes. En comparaison, Norris a terminé sa journée à la huitième place avec plus de six dixièmes de seconde de retard sur la Ferrari de Sainz.

D'après Norris, la progression de Ferrari n'est pas une surprise, assurant que des signes d'amélioration étaient déjà apparents sur le circuit de Sakhir. "À Bahreïn, [les Ferrari] étaient plus rapides que nous dans la majorité des virages mais ici ils semblent vraiment très rapides", admet le Britannique. "Je ne pense pas que ce soit quelque chose d'inattendu. Peut-être qu'ils sont un peu plus rapides que ce que nous espérions mais nous savions à l'avance qu'ils nous devanceraient lors de certaines courses et seraient derrière nous lors d'autres."

"C'est Ferrari. S'il y a une équipe en ce moment qui pourra faire de grands progrès quelque part, c'est eux. Donc, ce n'est pas une surprise. [Ferrari] est peut-être un peu plus rapide que ce que nous avions prévu mais ce n'est pas un choc."

Norris a joué le rôle de porte-drapeau de McLaren en deuxième séance d'essais libres, alors que son équipier Daniel Ricciardo n'a signé qu'un anonyme 18e chrono. Selon le pilote britannique, la MCL35M peine à s'adapter aux exigences de la piste d'Imola, contrairement à ce qui a été observé à Bahreïn, il y a trois semaines.

"[La McLaren] ne s'est pas adaptée à cette piste aussi facilement qu'à Bahreïn", poursuit-il. "C'est un peu plus difficile, mais c'est ce que nous attendions par rapport à ce que nous avions vu l'année dernière. Il y a des circuits où la voiture se comporte mieux que sur d'autres. [Imola] est l'une des pistes qui est un peu plus difficile pour nous. Mais nous avons fait de bonnes améliorations entre la première et la deuxième séances alors j'espère que nous continuerons à progresser demain."

partages