Norris prédit un retour de Ricciardo aux avant-postes

Pour leur première année de collaboration chez McLaren, Lando Norris a nettement dominé Daniel Ricciardo. Après 20 courses, le Britannique a inscrit 154 points contre 115 pour son coéquipier. Mais malgré cette avance, et compte tenu du fait que l'écurie a reconnu que certains problèmes vécus par Ricciardo étaient liés à la période d'adaptation avec sa nouvelle monture, l'hégémonie de Norris pourrait rapidement prendre fin.

Battu par ce même Ricciardo pour la victoire au Grand Prix d'Italie, Norris a estimé que l'Australien reviendrait à son meilleur niveau si sa situation s'améliorait. "Je pense que [la rivalité] est allée à mon avantage", a commenté le pilote britannique. "C'est aussi l'un des facteurs qui m'ont fait apprécier davantage l'environnement. On se pose toujours ces questions quand on se retrouve face à un pilote comme lui : 'Est-ce que je vais bien faire ? Est-ce qu'il va me battre lors de chaque qualification et lors de chaque course ?'"

"Ces pensées traversent un peu l'esprit pendant la saison. Alors, quand rien de tout ça n'arrive, on se dit : 'D'accord, si je peux faire ça contre lui, et que lui a pu battre ce type dans la même voiture, alors je ne me débrouille pas trop mal'. On pense donc à de bonnes choses. Mais d'un autre côté, cela ne me donne pas l'impression d'être soudainement le meilleur pilote du monde. Il y a eu des qualifications et des courses où il a été plus rapide que moi."

"Je sais qu'il est toujours Daniel. Une fois qu'il aura tout mis bout à bout, j'espère que je serai encore plus rapide que lui. Je sais que ça ne va pas être simple parce que c'est un très, très bon pilote. Mais clairement, ma confiance a augmenté avec mes performances. Et ce n'est pas nécessairement parce que j'ai battu Daniel."

Objectif troisième place

Sur le court terme, Norris avait besoin de voir Ricciardo aux avant-postes afin de reconquérir la troisième place du classement constructeurs, ce qui paraît plus improbable que jamais. Après une série de mauvaises performances, McLaren accuse près de 40 points de retard sur Ferrari alors qu'il ne reste plus qu'une courses à disputer. L'écart entre les deux structures n'a jamais été aussi important et Norris a estimé que le gain de performance procuré par l'amélioration du moteur Ferrari y était pour beaucoup.

"Ça les a aidés", a-t-il affirmé. "Ils étaient très performants avec l'énergie auparavant. Ils ont un bon déploiement qui, sur certains circuits, ne fait pas une grande différence, mais sur d'autres oui. Lorsque cela se coupe pour nous en ligne droite et que nous perdons 20 km/h, ça continue chez eux. Cela fait une grande différence concernant la manière dont nous courons contre eux et avec les dépassements."

"Je pense que ça a été très serré cette saison et je continue de croire que notre équipe a fait un meilleur travail. Je pense que [Ferrari] a été plus rapide sur plus de courses mais ils ont commis plus d'erreurs que nous. Ils devraient avoir une plus grande avance. Si je regarde le classement pilotes, je suis toujours devant les deux [pilotes Ferrari]. Donc, bien sûr, je veux que l'équipe soit en tête mais je sens que j'ai fait tout ce que je pouvais pour l'aider de ce côté-là."