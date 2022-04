Norris : Le regain de forme de McLaren lié au circuit de Melbourne

Charger le lecteur audio

Un temps désigné comme favori après des chronos prometteurs aux essais de pré-saison de Barcelone, McLaren est bien vite rentré dans le rang une fois la campagne lancée. Un zéro pointé au Grand Prix de Bahreïn a contraint l'équipe britannique à tirer la sonnette d'alarme, et des progrès ont été constatés la semaine suivante, en Arabie saoudite, avec les six points de la septième place glanés par Lando Norris.

Mais ce pas en avant n'est en rien comparable au bond effectué par McLaren ce week-end, pour le Grand Prix d'Australie. Non seulement la structure de Woking a réussi à placer ses deux voitures en Q3 mais Norris a aussi décroché le quatrième temps de la séance, n'étant devancé que par le poleman Charles Leclerc et les pilotes Red Bull.

Certes, il y a de quoi se réjouir dans le garage McLaren, mais Norris a assuré que ce regain de forme était principalement dû à la nature du circuit de Melbourne, qui met davantage en lumière les qualités de la MCL36.

"Il y a certaines choses que nous avons bien faites et, en comprenant un peu plus de choses et en allant un peu plus dans une direction différente avec les réglages, nous arrivons encore à extraire naturellement un peu plus de performance de la voiture", a-t-il indiqué après les qualifications. "Mais, en même temps, je pense que la majorité de [la performance] vient juste du circuit. Comme l'a dit Daniel, nous n'avons apporté rien qui ait changé les choses, ce n'est pas comme si nous pouvions faire beaucoup plus avec les réglages pour rendre [la voiture] subitement beaucoup plus rapide."

Lando Norris, McLaren MCL36

Le pilote McLaren s'est essayé au chiffrage des progrès de son équipe, en estimant que "80%" des performances venait de la nature du circuit et, donc, 20% du "travail acharné" de Woking. Andreas Seidl, le directeur d'équipe, a lui aussi reconnu l'influence du tracé du GP d'Australie sur les performances de McLaren tout en soutenant que les améliorations apportées à Melbourne avaient également contribué à la progression.

"Le tracé de la piste convient mieux à notre voiture avec notre package actuel, bien entendu", a-t-il expliqué. "Ce tracé plus fluide ressemble aussi à celui de Djeddah. En matière de performance, nous avons apporté quelques petites améliorations qui ont fonctionné. Chaque petit [progrès] aide mais il ne faut pas oublier que nous avons commencé la saison à la traîne en manquant des tours aux essais de Bahreïn. Nous avons dû apprendre beaucoup de choses sur cette nouvelle voiture au cours des deux premiers week-ends de Grand Prix et je pense que c'est en ayant la chance d'appliquer ce que nous avons appris que la performance est apparue."

"Si vous mettez tout bout à bout, je pense que cela nous a rendu un peu plus compétitifs ici [à Melbourne], ce qui est très encourageant pour l'équipe. Nous devons donc simplement continuer à travailler dur pour être plus performants sur un circuit. En même temps, nous ne devons pas nous laisser emporter par ça. Nous avons de plus grandes ambitions que d'avoir une seconde de retard dans cette nouvelle ère de la Formule 1. Le plus important, c'est que nous avons un plan clair sur ce que nous devons faire pour revenir là où nous voulons être."