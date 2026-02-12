Norris répond à Verstappen sur 2026 : "S'il veut prendre sa retraite, il peut"

Faisant évidemment l'effet d'une petite bombe, les propos cinglants de Max Verstappen vis-à-vis du règlement 2026 n'ont pas tardé à faire réagir dans le paddock de Bahreïn, théâtre des essais hivernaux.

Le quadruple champion du monde a dit tout le mal qu'il pensait des nouvelles monoplaces en raison du peu de plaisir qu'il prenait au volant et de la trop grande part de gestion d'énergie. "Ce n'est pas très 'Formule 1'. Ça ressemble un plus à de la Formule E sous stéroïdes", a-t-il déploré. "Mais le règlement est le même pour tout le monde, donc il faut faire avec."

Un point de vue pas du tout partagé par son successeur, Lando Norris, qui arbore désormais le numéro 1 chez McLaren. Le Britannique a dit beaucoup aimer cette nouvelle génération de monoplaces, tout en renvoyant son ami de chez Red Bull à ses propres envies, soulignant que la F1 continuerait d'évoluer avec ou sans lui.

"J'ai pris beaucoup de plaisir, j'ai vraiment apprécié", assure Lando Norris. "Donc oui, s'il veut prendre sa retraite, il peut la prendre. La Formule 1 change tout le temps. Parfois c'est un peu plus agréable à piloter, parfois ça l'est moins. On est payés une somme d'argent stupide pour piloter, donc on ne peut pas vraiment se plaindre. N'importe quel pilote peut aller faire autre chose. Ce n'est pas comme s'il était obligé d'être là, ni comme si quiconque l'était."

"C'est un défi, mais c'est un bon défi, amusant, pour les ingénieurs comme pour les pilotes. Il faut piloter d'une manière différente, comprendre et gérer les choses différemment, mais je peux toujours piloter des voitures, voyager dans le monde entier et m'amuser énormément. Donc, rien de quoi se plaindre."

Norris croit au long terme

Lando Norris (McLaren) lors des essais de Bahreïn. Photo de: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Lando Norris a complété son propos par une mise en garde, estimant que tirer à ce point le signal d'alarme alors que les monoplaces sont encore extrêmement jeunes était prématuré. Il est notamment convaincu que leur développement, couplé à l'apprentissage des écuries, les fera énormément évoluer positivement.

"Ça ne donne clairement pas l'impression d'être aussi rapide que ces dernières années, et la voiture ne se comporte certainement pas de manière aussi parfaite", explique-t-il. "Je suis sûr que si Max débutait en F1 avec cette voiture, il dirait probablement que c'est incroyable. Comparée aux anciennes voitures, elle n'est pas aussi agréable ni chouette à piloter, mais elle reste quand même plutôt bonne."

"On n'en est qu'au début d'une réglementation censée être sensiblement plus lente, mais si on se projette à la fin de l'année et vers l'an prochain, on ira beaucoup plus vite d'ici là. Chacun peut avoir son opinion, dire ce qu'il pense et décider ce qu'il veut faire. Personne ne devrait s'en plaindre ou s'en offusquer. Chaque pilote a sa propre opinion. Lui n'a pas aimé, et moi j'aime bien."

