Norris : Le résultat de Djeddah est "énorme" pour McLaren

Charger le lecteur audio

Depuis la deuxième session d'essais hivernaux à Bahreïn, McLaren manque cruellement de rythme. En cause : un problème de surchauffe des freins qui empêche l'écurie de maintenir un rythme de course constant. Après un Grand Prix inaugural catastrophique (terminé aux 14e et 15e places), les hommes de Zak Brown n'ont apporté aucune amélioration pour la deuxième manche, à Djeddah.

Pourtant, Lando Norris s'est qualifié à une 11e place respectable, avant de remonter le peloton durant la course. Bien aidé par un arrêt sous la voiture de sécurité et une cascade d'abandons à une dizaine de tours de l'arrivée, le Britannique a menacé l'Alpine d'Esteban Ocon en toute fin de course, manquant de peu de dépasser le Français. Pas de place pour la déception : en terminant septième, Norris a marqué les premiers points de son écurie en 2022.

Interrogé par Motorsport.com sur l'impact d'un tel résultat sur l'équipe, Norris se montre positif. "Je pense que c'est énorme pour nous", explique le pilote. "Juste pour la motivation de tous. Nous avons toujours beaucoup de choses à regarder, mais ce n'est pas comme si nous avions eu deux week-ends terribles et que personne ne voulait sourire. Nous pouvons sourire un peu même si nous comprenons que nous avons beaucoup de travail devant nous."

"Nous avons de gros progrès à faire si nous voulons nous rapprocher des équipes de pointe, beaucoup de travail", poursuit Norris. "Mais nous savons que tout le monde comprend cela, y compris à l'usine, et nous travaillons déjà plus dur que jamais sur toutes ces choses pour arriver avec de nouvelles pièces. Nous sommes bons et ce genre de résultat aide, gagner quelques points en terminant septième est toujours mieux qu'être seulement dixième avec un point. Cette position est une bonne nouvelle, tout en sachant que je me battais pour la sixième place. Donc oui, une bonne chose pour les gars et les filles, et tout le monde à l'usine."

Daniel Ricciardo mène devant Lando Norris à Djeddah.

Étant donné l'absence de nouveautés sur la MCL36 ce week-end, Norris reconnaît que le changement de profil du tracé par rapport à Bahreïn était la raison principale de ce regain de forme. "La différence avec la semaine dernière est le circuit", explique le Britannique. "Au-delà de ça, nous n'avons pas changé grand-chose. Mais cela montre la grande différence au niveau de là où la voiture peut être performante, et où sont ses forces et ses faiblesses. Donc nous avons toujours beaucoup de travail."

"Et si nous retournons à Bahreïn aujourd'hui, nous serons éliminés en Q1 et nous terminerons probablement derniers", continue-t-il. "Il y a peu de positif à tirer sur ce point-là. Ce qui est positif, c'est s'il y a des circuits dans le style de Djeddah ou Barcelone, des pistes où nous pouvons nous attendre à marquer de bons points et être compétitifs. Mais je ne suis pas confiant quant aux tracés plus lents, comme Monaco ou Bahreïn, et des pistes plus difficiles où nous ne serons pas si compétitifs. C'est là que nous devons vraiment travailler."

Les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie saoudite semblent avoir montré une McLaren plus à l'aise en course que lors des qualifications. "C'est équilibré", constate Norris. "Je dirais que nous aurions pu être devant Alpine. Et [en qualifications], nous n'avions aucune chance de l'être. Peut-être que nous progressons un peu et eux régressent. Je ne suis pas vraiment sûr. Mais il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler."