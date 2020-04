Norris enthousiaste à l'idée de courir à l'envers à Silverstone

La semaine dernière, le directeur du circuit de Silverstone, Stuart Pringle, a déclaré qu'il était ouvert à accueillir deux courses de F1 pendant la saison 2020, et qu'il n'excluait pas la possibilité d'utiliser différemment le tracé britannique, notamment en sens inverse. En effet, la saison va être raccourcie à cause de la pandémie de coronavirus, et disputer deux courses à Silverstone pourrait être une bonne alternative pour les équipes, puisque la majorité d'entre elles sont basées près du circuit.

Lando Norris n'a pas caché son enthousiasme sur Twitter : "Silverstone à l'envers ! OMG yessssssssss". Le Britannique a ensuite déclaré à Motorsport.com qu'il a "pensé à ça et vu une caméra embarquée de quelqu'un l'ayant essayé en sens inverse, et ça semble différent, assez piégeux. Vous passez dans Becketts, Maggotts à l'envers. Je ne sais pas ce que ça donnerait en termes de spectacle car il y a des virages à haute vitesse qui mènent aux lignes droites, plutôt que des virages lents."

"Ça pourrait être difficile de dépasser, ou peut-être que ça serait simple, je ne suis pas sûr, mais ça serait cool. Je pense que le fait d'avoir plusieurs Grands Prix de Grande-Bretagne, et donc plusieurs courses à la maison, c'est mieux pour nous tous chez McLaren, et pour moi. Et je pense que les fans britanniques aimeraient en avoir un peu plus. Donc je suis partant pour le faire si la F1 l'autorise et si Silverstone peut le faire, je pense que c'est une bonne opportunité."

Cependant, le pilote McLaren ne croit pas que ce serait possible sur n'importe quel circuit du calendrier de la F1 : "Je ne pense pas qu'on puisse tous les parcourir en sens inverse. Certains sont dessinés à être courus dans un seul sens sur le plan de la sécurité, et vous aurez une longue ligne droite qui mènera à une épingle serrée sans dégagement, car ce n'est pas pensé dans ce sens."

"Quand je visualise Silverstone, je ne sais pas si certaines choses devraient changer, mais tout semble se mettre un peu mieux en place et il y a les dégagements et l'espace disponibles pour pouvoir y parvenir. Donc oui, je pense que c'est possible, mais que ça sera impossible pour d'autres circuits. Certains sont conçus pour aller dans un sens spécifique, et tous les circuits ne se feraient pas en sens inverse."