Norris fataliste : Verstappen "défend et dépasse en sortant de la piste"

La lutte entre Max Verstappen et Lando Norris aura marqué le début et la fin du Grand Prix des États-Unis, pour un nouvel épisode riche en polémique. Au départ, tout d'abord, quand le Néerlandais a forcé sur l'intérieur du poleman avant de sortir de piste et de contraindre Norris à en faire de même, offrant sur un plateau le commandement de la course à Charles Leclerc.

En fin d'épreuve, ensuite, quand un même scénario s'est répété, cette fois au virage 12, le Néerlandais contraignant Norris à passer hors piste, en sortant lui-même au passage, le pilote McLaren choisissant cette fois-ci de ne pas céder et de rester devant. Un choix que les commissaires n'allaient pas laisser passer, infligeant cinq secondes de pénalité au Britannique, alors qu'aucune enquête n'a été ouverte sur les actions de son rival.

VIDÉO - Le résumé du GP des États-Unis

Interrogé après la course sur le sujet, Norris s'est montré mesuré au micro de Sky Sports. Revenant sur l'incident des derniers tours, et sur l'idée que McLaren aurait pu lui intimer l'ordre de laisser passer Verstappen, il a lancé : "Il est impossible de savoir [si rendre la place à Verstappen aurait pu fonctionner], les commissaires ne peuvent évidemment pas se faire une opinion en quelques tours, donc ce n'est pas une décision facile, sinon elle serait arrivée un peu plus rapidement. J'ai essayé. Il est également sorti de la piste, de quelques mètres, donc il a clairement été trop loin et il a aussi tiré un avantage en faisant ce qu'il a fait. Mais je n'écris pas les règles."

Concernant l'incident du départ, il a ajouté : "Il faut que je regarde à nouveau [le départ]. C'était assez serré, et Max a évidemment cherché à s'infiltrer dans un petit espace. Depuis l'intérieur de la voiture, il est forcément plus difficile de se prononcer sur certaines choses et plus facile de le faire sur d'autres. Il est évident qu'il s'est beaucoup engagé, ce qu'il a le droit de faire, mais encore une fois, il est sorti complètement de la piste, donc il faut que je regarde ça avec un peu de recul."

"Il défend en sortant de la piste, il dépasse en sortant de la piste...", a-t-il conclu. "Mais je ne vais pas me plaindre. Max a bien piloté et il a bien défendu, nous avons fait une bonne course ensemble. Mais les règles sont les règles."