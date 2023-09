Brown : Une bonne 11e écurie F1 peut être source de valeur ajoutée

La FIA a reçu plusieurs demandes d'inscription pour élargir la grille au-delà des 10 équipes actuelles. L'offre très médiatisée de Michael Andretti serait sur le point d'être approuvée par l'instance dirigeante qu'est la FIA, mais Andretti se heurte encore à une résistance farouche de la part de la F1, qui devra également approuver toute entrée et dispose avec elle de la voix des équipes, dont la majorité craint que leur dotation ne soit diluée.

S'adressant à Motorsport.com, le patron de McLaren, Zak Brown, pense qu'une équipe viable pourrait être financièrement bénéfique pour les équipes existantes... à une condition : que les 200 millions de dollars de taxe anti-dilution soient au moins triplés dans les prochains Accords Concorde à partir de 2026, ce qui n'est pas sans rappeler le lobbying public réalisé récemment par le porteur du projet LKYSUNZ.

Lorsqu'il lui a été demandé pourquoi il soutiendrait l'idée d'une onzième équipe pouvant diluer la valeur des équipes existantes Brown a répondu : "Parce que je crois je ne renonce pas à cet argent [en tolérant une autre équipe, ndlr]".

"Il faut que ce soit la bonne équipe avec les bonnes ressources. Supposons un instant que ce soit le cas. Si elle paie les droits de franchise adéquats – qui ne sont pas de 200 millions, mais de 700 millions – je reçois alors 70 millions. La dilution provoquée par une onzième équipe est d'environ 10 millions par an. Donc, si j'obtiens 70 millions, cela me couvrira pendant sept ans.

Si l'entrée dans le championnat coûte 700 millions, la valeur de la franchise augmente de 700 millions. Donc, quelle que soit ma valeur aujourd'hui, choisissez un chiffre... deux milliards, maintenant je vaux 2,7 milliards."

Un point de vue intéressant

Brown estime qu'une nouvelle entrée engendre même une rareté et des conditions encore plus exclusives d'une certaine manière. "De plus, si vous avez une onzième équipe, la rareté est encore plus grande parce qu'il n'y a de la place que pour 12 équipes", développe le businessman. "Dès qu'il y en a 12, c'est complet, ce qui fait grimper la demande."

Andretti, pilier de l'IndyCar, qui a rebaptisé son organisation mondiale de course automobile Andretti Global, a fait appel via Cadillac au constructeur américain General Motors pour son programme de F1, même si le degré d'implication de GM n'est pas encore clair.

Mais Brown a souligné que même si GM ne considérait la F1 que comme un exercice d'image de marque, une partie de l'argent qu'il dépense pour le marketing de la série reviendrait également aux écuries, ce qui en fait un candidat bien plus solide qu'un projet indépendant prêt à tout de même aligner 600 ou 700 millions de gage.

"Les équipes reçoivent 70 % de l'argent qui entre dans le sport. Si General Motors vient et dépense de la publicité sur le circuit, sponsorise une course, disons qu'ils dépensent un peu de Paddock Club, ils dépensent 100 millions par an, nous en recevons 70", a-t-il expliqué.

"Ainsi, tout d'un coup, les 100 millions qu'ils retirent du système, ils en remettent 70 ou 50. Et alors, je ne suis pas dilué. Je n'en sais pas assez sur l'offre d'Andretti pour me prononcer sur son acceptation ou son rejet. Personne n'a vu l'offre. Mais si quelqu'un est prêt à payer les droits de franchise adéquats, qu'il s'agit d'une écurie de qualité, que nous savons qui elle est et d'où vient son argent, qu'elle fait venir un constructeur et qu'elle paie les droits adéquats, alors je ne considère pas qu'il y a dilution. Je vois cela comme un ajout".