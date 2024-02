Les nouvelles directions aéro trouvées par McLaren avec sa MCL38

Sans surprise, la McLaren MCL38 est une évolution de la MCL60 de 2023, mais la carrosserie et les composants ont été optimisés pour tirer davantage parti des performances gagnées tout au long de la saison 2023. En commençant par les pontons, la MCL38 présente à l'arrière une rampe descendante, complétée par une gouttière réoptimisée pour tenir compte des changements subtils apportés au capot moteur en forme d'étagère.

C'est ici que les grilles de refroidissement ont également été condensées. Cependant, étant donné que les pièces peuvent être interchangées, nous ne voyons ici qu'un seul niveau de refroidissement, d'autres options étant disponibles en fonction de l'importance du rejet de la chaleur nécessaire.

C'est à l'avant du ponton que l'on constate que McLaren est allé à contre-courant. Alors que la plupart des équipes ont suivi l'exemple de Red Bull, avec la lèvre inférieure plus avancée et l'entrée de ponton peu profonde qui ont caractérisées les RB18 et RB19, McLaren a adopté une approche différente.

Détail du ponton de la McLaren MCL38

Les entrées d'air de la MCL38 sont plus étroites et plus hautes que prévu. Mais les pontons continuent à s'élargir en aval pour aider à lutter contre les turbulences créées par le train avant. Plus intrigant est le fait d'avoir prolongé la lèvre supérieure, qui couvre l'entrée d'air.

McLaren n'est peut-être pas la seule équipe à avoir pris cette direction car, si l'on en croit les images du shakedown de la nouvelle Red Bull RB20 à Silverstone, le Champion du monde en titre pourrait avoir fait de même.

Il serait logique que McLaren et Red Bull changent de direction, dans la mesure où ce sont les deux écuries qui ont utilisé la solution de la lèvre inférieure rallongée depuis le plus longtemps. Elles ont probablement découvert ses limites et se sont tournées vers une meilleure alternative pour augmenter les performances.

McLaren MCL38

La MCL38 est toujours équipée d'une suspension avant à tirants, sans doute peaufinée pour mieux répondre aux caractéristiques aérodynamiques souhaitées qui relient l'aileron avant et le nez de la voiture au plancher et à la zone des pontons.

Et, alors que Mercedes, Aston Martin et Williams semblent tous avoir opté pour une suspension arrière à poussoirs cette saison, il n'est pas vraiment surprenant de voir la MCL38 conserver cette configuration.

Les McLaren MCL36 (de 2022) et MCL60 (de 2023) étaient équipées de poussoirs à l'arrière compte tenu du fait que l'écurie de Woking ne dépend pas de Mercedes, son motoriste, pour lui fournir une boîte de vitesses et une suspension arrière clientes.

Cette particularité a permis à McLaren de concevoir ses pièces sur mesure pour la nouvelle réglementation, en privilégiant l'aérodynamique au détriment des performances mécaniques. Bien sûr, la décision n'est pas facile à prendre car il faut tenir compte des compromis entre tirants et poussoirs.

Détails de la McLaren MCL38

Il est évident que McLaren ne veut pas dévoiler son jeu car certaines images de la MCL38 présentent des incohérences, notamment en ce qui concerne le bord du plancher. Il est donc possible que nous voyions une nouvelle solution apparaître sur le plancher lors du shakedown ou lorsque la voiture sera sur la piste à Bahreïn pour les essais de pré-saison.

Par ailleurs, les ailerons avant et arrière de la MCL38 sont des descendants directs de ceux développées sur la MCL60, ce qui n'est pas rare, mais qui suggère également que l'équipe a encore des évolutions en réserve, comme le laisse entendre le directeur Andrea Stella : "Il y a un certain nombre d'innovations sur la voiture, mais tous les domaines que nous voulons améliorer n'ont pas été achevés pour notre voiture de lancement. Ces aspects sont maintenant au centre de notre développement en cours de saison, qui est déjà en marche."